Milli Mücadeleden Zafere Doğru: Cumhuriyetin İzini Taşıyan Şehirler
Milli Mücadeleden Zafere Doğru: Cumhuriyetin İzini Taşıyan Şehirler
Kaynak: https://www.enuygun.com/bilgi/cumhuri...
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize en büyük armağanı olan Cumhuriyet kolay elde edilmedi. Bu yolda verilen emek, dökülen kanlar ve verilen özgürlük mücadelesi bizim en büyük gururumuz… Türkiye Cumhuriyeti’nin dönüm noktası olan milli mücadelenin yaşandığı şehirleri, müzeleri, anıtları ile Cumhuriyetin izlerini taşıyan şehirlere gitmeye hazır mısınız?
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