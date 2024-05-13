Milli Mücadeleden Zafere Doğru: Cumhuriyetin İzini Taşıyan Şehirler

Atatürk ilke ve devrimlerinin hayata geçirilmesi, vatan ve millet için önemli yasaların çıkarılması, uluslararası anlaşmalar ve çok partili sisteme geçiş gibi Türkiye siyasi tarihinin önemli olaylara tanıklık eden II. TBMM şu an kullanılmasa bile ziyarete açık tarihi bir binadır.