Görüş Bildir
Haberler
Seyahat
Gastronomi, Tatlı ve Milli Mücadele Şehrine Yolculuk: Gaziantep Gezi Rehberi

Gastronomi, Tatlı ve Milli Mücadele Şehrine Yolculuk: Gaziantep Gezi Rehberi

Gaziantep Gezilecek Yerler Mekan Önerileri
Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
14.01.2024 - 10:01

Yemekleri, geçmiş, sokakları, ve tabii ki fıstığıyla Gaziantep’deyiz sevgili okur. Popülerliği her sene giderek artan bu güzel şehrimizi genelde yemekleri ve tatlılarıyla ön planda olsa da aslında geçmişiyle özellikle Kurtuluş Savaşında gösterdikleri mücadele, direniş ve sabırla da oldukça önemli bir şehir. Bilinen ve bilinmeyen yönleriyle memleketim Gaziantep’i keşfe var mısınız benimle?

Kaynak: https://www.enuygun.com/bilgi/gaziant...
İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Gaziantep hakkında…

www.gaziantep.gov.tr

Yazılı kaynaklara göre eski ismi ‘Ayın Tap’tır Gaziantep’in adı…Etimolojik olarak güzel pınar, suyu güzel olan yer anlamına gelir. Bazı kaynaklar ise Hantap, yani Han Toprağı olduğunu söyler ve kentin ilk olarak Dülük köyü ile Karahöyük arasında kurulduğunu ileri sürülmekte.

Tarih boyunca Gaziantep Anadolu'da kurulan ve Anadolu'ya egemen olan tüm devletler için önemli bir merkez olmuştur.

Mezopotomya’nın 'Tel Halal' ve 'El Obeyd' boyalı çanak-çömleği  örneği burada da görülmüştür. Gaziantep’te İlk Tunç Çağına ait buluntular Gedikli, Tilmen Höyük, Sakçagözü, ve Zincirli kazılarında ortaya çıkmıştır.

Şehrin M.Ö. 1800'de Hititler ile başlayan tarihi devirleri Asurlular, Medler ve Persler, Helenistler ve Bizanslılar dönemi olarak devam etmiştir. Abbasi Halifesi Harun Reşid, 782 yılında bölgeyi fethederek 'Avasım' (sınır şehri) şehri olmuştur. 

Bölge 1067 yılında Türk egemenliğine girmiştir. Bu tarihten sonra Gaziantep ve civarı Anadolu Selçuklu Devleti ile Suriye Selçukluları egemenliğinde yer aldı. Haçlı Orduları 1098 yılında bölgeyi işgal edince önce Edessa ( Urfa ) Kontluğuna daha sonra da Maraş Senyörlüğüne bağlanmıştır. Bölge 1150 yılında Haçlılardan kurtarılarak tekrar Anadolu Selçuklu Devleti himayesine girdi ancak bölgede istikrar sağlanamadı. 1258 yılında Moğolların istilasına uğrayan Antep Memlûk Devleti, 1260 yılında Moğol istilasından kurtararak sınırları içine aldı. Memlûkların sınır şehri olduktan sonra Dulkadir Beyliği'nin almak için mücadele ettiği bir şehir haline geldi. XIV. yüzyılın sonlarında başlayan bu mücadele bölgeye Osmanlı Devletinin gelmesiyle son buldu.

Antep 1531 yılında Dulkadir Beylerbeyliği'ne (Maraş Eyaleti) bağlandı bu bağlılık 1830 tarihine kadar kaldı daha sonra Antep kaza merkezi yapılarak Halep Eyaletine bağlandı. 4 Eylül 1919'da Sivas Kongresi'nde teşkil edilen ve Mustafa Kemal Paşa’yı Heyet-i Temsiliye Reisi seçen Anadolu ve Rumeli Müdafaa-ı Hukuk-u Milliye Cemiyeti Antep'te Heyet-i Merkeziye oluşturdu. Fransızlar 1 Nisan 1919'da Antep'i işgal ettiler ardından 1920 yılının nisan ayı başında kentte bir ayaklanma başlatıldı ve Fransızlara karşı direnişe geçildi. On ay kadar süren direniş esnasında Fransızların kente 70.000 mermi attığı ve Türk tarafında tahmini 6317 kişinin öldürüldüğü tahmin edilmektedir. Antep-Kilis hattında Şahin Bey önderliğinde büyük bir müdafaa başlatıldı, Şahin Bey’in şehit edilmesi Antep çatışmaların artmasına sebep oldu. Antep halkı, 1 Nisan 1920’den 7 Şubat 1921’e kadar “Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum” diyerek Fransızlara karşı direnişlerine devam etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), kendi gücüyle ve iradesiyle işgale on ay dayanan ve düşmana geçit vermeyen Antep’e 6 Şubat 1921’de “Gazi” unvanı verdi. Böylece şehir “Gaziantep” adıyla anılmaya başlandı.

Cumhuriyetin ilanından sonra 1924 yılında tüm sancaklar il yapıldı. 1989 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kurulmuş, merkezde Şahinbey ve Şehitkamil ilçeleri oluşturulmuştur. Gaziantep 2008 yılında Kurtuluş Savaşındaki şehri savunmada gösterdiği irade için istiklal madalyasını almıştır.

2. Gaziantep’de gezilecek yerler

2.1 Gaziantep Kalesi

2.1 Gaziantep Kalesi

Gaziantep Kalesi, bölgeye hakim yüksek bir tepede inşa edilen, günümüze kadar tamamen sağlam kalmayı başarmış ve yaklaşık 6000 yıl önce Roma döneminde gözetleme kulesi olarak inşa edilen kale 2023 Pazarcık merkezli depremde bir bölümü yıkılmıştır. Osmanlı kaynaklarında 36 kulesi olduğundan bahsedilen Gaziantep Kalesinin günümüzde 12 tane kulesi bulunuyor ve bu kuleler sundukları büyüleyici Gaziantep manzarasından dolayı günün her saati kaleyi ziyarete gelenlerle dolup taşıyor.

2.2 Zeugma Mozaik Müzesi

2.2 Zeugma Mozaik Müzesi

Dünyanın ikinci büyük mozaik müzesi olan ve 2011 yılında ziyarete açılan Zeugma Mozaik Müzesi her yıl tüm dünyadan yüz binlerce tarih, kültür ve arkeoloji meraklısını kendine çekiyor. Geç Antik, Süryani ve Hristiyan döneminden kalma dini motifleri ile süslü binlerce büyüleyici mozaiğin bulunduğu müzede özellikle Zeugma Antik Kenti’nden çıkarılan ve 2500 m2 alanı kapsayan Roma dönemi  sütunları, mozaikleri, heykelleri ve çeşmeleri de bulunuyor. 140 m2 duvar resimleri, tunçtan yapılan Mars heykeli, savaş tanrısı Ares'in bronz heykeli ve gördüğümüzde hemen hatırlayacağınız Zeugma’nın Mona Lisa’sı Çingene Kızı mozaiği ise müzenin kesinlikle yakından görmeniz gereken eserleri arasında…

İçeriğin Devamı Aşağıda

2.3 Rumkale

2.3 Rumkale

Fırat Nehri ile Merzimen Çayı’nın birleştiği konumda bir yarımada üzerinde yer alan Rumkale Roma ile Orta Çağ mimari özelliklerini yansıtan Gaziantep'te başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz büyüleyici bir manzaraya sahip. Buraya kadar gelmişken Aziz Nerses Kilisesi ve Barşavma Manastırı'nı gezebilir, kalenin iç bölümlerindeki çarpıcı su sarnıçlarını ve yaşam alanlarını da inceleyebilirsiniz. Ayrıca Rumkale’de Roma döneminde Hz. İsa'nın en bilinen havarilerinden olan Yohannes'in yaşadığı ve burada Hıristiyanlık dinini yaymaya devam ettiği, Yohannes İncili’nin de Rumkale’de bir mağarada saklandığı rivayet edilmekte.

2.4 Bey Mahallesi ve Tarihi Evler

2.4 Bey Mahallesi ve Tarihi Evler

Gaziantep şehrinin en eski yerleşim yerlerinden olan Bey Mahallesi tarihe şahitlik eden yapılarıyla kültür gezilerinin ve fotoğraf turlarının da değişmez adreslerinden bir diğeri… Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi nüfus kaydının bulunduğu Bey Mahallesinde geçmişi 1500'lü yıllara kadar uzanan güzelim taş evler, konaklar, camiler, hamamlar ve dar sokaklarıyla size unutulmaz bir gezi deneyimi vaadediyor.

2.5 Gaziantep Atatürk Müzesi

2.5 Gaziantep Atatürk Müzesi

Mustafa Kemal Atatürk'ün 26 Ocak 1933 yılında Gaziantep’i ziyaretinde konakladığı tarihi konak restore edilerek müze haline getirildi ve 2013 yılında ziyarete açıldı. Atatürk'ün nüfusa kayıtını da göreceğiniz Bey Mahallesi'nde yer alan müzede Atatürk'ün kişiler eşyaları, Kurtuluş Savaşı'ndaki Gaziantep savunmasına ait tarihi eşya, belge ve görsel sunumlardan Atatürk Araştırma Kitaplığı’na kadar pek çok farkı bölümü gezerken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

2.6 Yesemek Açık Hava Müzesi

2.6 Yesemek Açık Hava Müzesi

Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Yesemek Mahallesi'nde bulunan ve Hitit döneminden beri aktif olarak kullanılan heykel yapım atölyeleri ile ünlü olan Yesemek Açık Hava Müzesi tüm dünyadan kültür ve arkeoloji meraklarını kendine çeken etkileyici bir gezi alanı. 2012 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne eklenen ve Gaziantep’de en çok ziyaret edilen yerlerinden olan Yesemek Açık Hava Müzesi’nde antik dönem dağ tanrılarının heykelleri, pek çok farklı döneme ait aslan kafası şeklindeki heykellere, Hitit simgelerine ve Asur dönemine ait büyüleyici heykelleri inceleyip fotoğraflarını çekebilirsiniz.

2.7 Kendirli Kilisesi

2.7 Kendirli Kilisesi

Günümüzde kültür merkezi olarak hizmet veren, 1860 yılında yapılmış olan ve hala büyüleyici güzelliğe sahip Kendirli Kilisesi Gaziantep’e gelenlerin en çok ziyaret ettiği tarihi yapılar arasında. 3. Napolyon’un yardımıyla inşa edilen ve Kurtuluş Savaşı'ndan önce kilise olarak hizmet veren bina daha sonra sinema ve öğretmenevi olarak kullanılmış. Kilise büyüleyici taş mimarisi ve oyma taş süslemeciliği ile mimari bakımdan oldukça etkileyici… Merkezde Gaziantep halkının yaptığı kahramanlıkların anlatıldığı bölümlerin yanı sıra Atatürk'ün ve pek çok önemli komutanın kişisel eşyaları da sergileniyor. 

Ayrıca;

  • Almacı Pazarı

  • Zincirli Bedesten

  • Bakırcılar Çarşısı

  • Emine Göğüş Mutfak Müzesi

  • Naip Hamamı

  • Tahmis Kahvesi

  • Hızır Yaylası

  • Saklı Konak Bakır Eserleri Müzesi

  • Eyüpoğlu Camii

  • Dülük Antik Kenti

  • Hüseyin Paşa Hamamı

  • Hasan Süzer Etnografya Müzesi (geçici olarak kapalı)

  • Fevkani Kilisesi

  • Gaziantep Kurtuluş Camii

  • Gaziantep Mevlevihanesi Vakıf Müzesi

  • Karkamış Antik Kenti

  • Ali Nacar Cami

  • Mitras Tapınağı

  • Gaziantep Panorama Müzesi

  • Bayazhan Gaziantep Kent Müzesi (geçici olarak kapalı)

  • Ömer Ersoy Kültür Merkezi

  • Para Müzesi

  • Köklüce Kanyonu

  • Tahtani Camii

  • Ali İhsan Göğüş Müzesi

  • Şirvani Cami

  • 14 Şehit Anıtı

  • Şahinbey Milli Mücadele Müzesi

  • Şire Hanı

  • Pişirici Kasteli ve Mescidi

  • Gaziantep Arkeoloji Müzesi (geçici olarak kapalı)

  • Şehreküstü Konakları

  • Millet Hanı

  • Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi

  • Kaleoğlu Mağarası

  • Gaziantep Hamam Müzesi

  • Yaşayan Müze diğer görülmesi gereken yerlerden.

İçeriğin Devamı Aşağıda

3. Gaziantep’de nerede kalınır?

3.1 Taşhan Hotel

3.1 Taşhan Hotel

Konumu, temizliği ve Gaziantep’e geldiğinizde gezilecek yerler listemizdeki birçok yere yakınlığı ile Taşhan Hotel’i tercih edebilirsiniz.

Adres: Karatarla, Ateşoğlu Çk. No:1, 27220 Şahinbey/Gaziantep

Konum için tıklayın. 

Instagram: @tashan.hotel

Ziyaretçi Yorumu: “Otelin konumu çok merkezi ve tüm turistik mekanlara Gaziantep’in o eski hanlarına yürüme mesafesinde. Otel çalışanları çok ilgiliydi ve kaldığımız süre boyunca bizlere gösterdikleri ilgiden dolayı hem mahçup olduk hem çok memnun kaldık. Odalar yeterli büyüklükteydi 3 kişilik odaları mevcut rahat rahat kalabilirsiniz. Bizim odamız ayrıca çok temizdi, teşekkür ediyoruz.”

3.2 Aynur Hanım Konağı Butik Hotel

3.2 Aynur Hanım Konağı Butik Hotel

Tarihi bir konağın restore edilip gelen misafirlerine unutulmaz bir Gaziantep deneyimi yaşatan bu oteli konaklama listenize ekleyebilirsiniz.

Adres: Eyüpoğlu, Fabrika Cd. No:18, 27010 Şahinbey/Gaziantep

 Konum için tıklayın. 

Instagram: @aynurhanimkonagibutikotel

Ziyaretçi Yorumu: “Konum olarak eski Antep'te olduğu için iyi. Ancak otoparkı yok normal olarak. Biz yol kenarındaki cep parka koyduk aracımızı. bir gece kaldık. İşletme sahipleri ilgili insanlar. Kahvaltısının daha yerel olmasını beklerdim. Tarihi bir mekanda zaman geçirmek istiyorsanız tavsiye ederim.”

3.3 Doğanbey Konağı Butik Otel

3.3 Doğanbey Konağı Butik Otel

Gaziantep’de ev sıcaklığını veren, müşteri memnuniyeti ön planda hizmet veren Doğanbey Konağı misafirlerini bekliyor. 

Adres: Eyüpoğlu, 6003 Nolu Sk. No:34, 27010 Şahinbey/Gaziantep

Konum için tıklayın. 

Instagram: @doganbeykonagibutikotel

Ziyaretçi Yorumu: “Gaziantep ilk gelişimizdi çok ilgi alaka güler yüzle karşılandık Doğan beye ve çalışanlara çok teşekkür ederim. Evimiz var artık Antep'de…”

4. Gaziantep yöresel yemekleri

İçeriğin Devamı Aşağıda
www.nefisyemektarifleri.com

(Yazının bu bölümünü okurken iştahınız fazla açılabilir ve Gaziantep’e geldiğinizde aldığınız kilolardan sorumlu değilim.)

  • Beyran

  • Yuvalama

  • Şiveydiz

  • Ali Nazik

  • Gaziantep Baklavası

  • Nohut Dürümü

  • Simit Kebabı

  • Antep Lahmacunu

  • Fıstıklı Kebap

  • Katmer

  • Börek Çorbası

  • İçli Köfte

  • Kuru Dolma

  • Firik Pilavı

  • Antep Usulü Yeşil Zeytin Piyazı

  • Antep Tava

  • Pirpirim Aşı

  • Yeni Dünya Kebabı

  • Yağlı Köfte

  • Patlıcan Kebabı

  • Ekşili Köfte

  • Patlıcan Doğrama

  • Yoğurtlu Patates

  • Halep Kahkesi

  • Söğürme

  • Ökce

  • Kabaklama

  • Soğan Kebabı

  • Malhitalı Köfte

  • Maş çorbası

  • Müceddere Pilavı

5. Gaziantep’de nerede yemek yenir?

5.1 Mutfak Sanatları Merkezi

5.1 Mutfak Sanatları Merkezi

Gaziantep yemeklerini hem geleneksel hem de yenilikçi dokunuşlarla sunan Mutfak Sanatları Merkezi (MSM) başta ben olmak üzere her gideni lezzet bakımından ihya ediyor.

Adres: Gazi, Zübeyde Hanım Blv. No:39, 27400 Şehitkamil/Gaziantep

Konum için tıklayın. 

Instagram: @msmgaziantep

Ziyaretçi Yorumu: “Antep'de tüm protokolun yemek yediği, konuklarını getirdiği bir mekanmış. Muhteşem bir atmosfer. Gözü yüzünüzde garsonlar veeee muhteşem yemekler. Ben altı tiridli kebap ve fıstıklı dolangel tatlısı yedim. Muhteşeeeeeem, ekmek sepetinin içinde iki tane biri kırmızı diğeri kahverengi iki küçük kek gibi ekmek vardı, aman Allahım... Biri salçalı, diğeri zahterliymiş. Ölmeden yediğim için çok şanslıyım.”

5.2 Sultan Kasabı

5.2 Sultan Kasabı

Kendi çiftliklerinde beslenen hayvanların etiyle adeta kebap değil sanat sunan Sultan Kebabı damaklarınızda eşsiz bir lezzet hatırası bırakacak.

Adres: Aydıntepe, Katip Hoca Cd. No:146, 27500 Şehitkamil/Gaziantep

Konum için tıklayın.

Instagram: @sultan_kasap27

Ziyaretçi Yorumu: “Etin en güzel halini.... Bir şiir bir şarkı gibi sunulduğunu gördüm... Mükemmel bir kebabı var.”

5.3 Muhsinzade Türk Şiş Kebap

5.3 Muhsinzade Türk Şiş Kebap

Gaziantep’de Bakırcılar Çarşısında bulunan Muhsinzade tam anlamıyla uygun fiyatlı bir kebapçı. Cuma günlerine özel acılı tavuklu nohutlu firik pilavını denemenizi şiddetle öneririm.

Adres: Boyacı, Külekçi Çarşısı Sk., 27400 Şahinbey/Gaziantep

Konum için tıklayın.

Instagram: @muhsinzade

Ziyaretçi Yorumu: “Oldukça salaş ve güzel bir dükkan dışarda kapalı çarşı içinde ki taburelerde oturup kebabınızı yiyebilirsiniz eti çok lezzetli kebabı müthiş kapalı çarşıda gezerken denk geldik iyi ki denk gelmişiz.”

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Gaziantep festivalleri

  • Oğuzeli Nar ve Kültür Festivali

  • İslahiye Üzüm, Biber ve kültür festivali

  • Fıstık Festivali

  • GastroAntep Kültür Yolu Festivali

Gaziantep ile ilgili bu içerikler de dikkatinizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?