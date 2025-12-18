onedio
Mevduat Faizlerinde Son Durum: 250 Bin TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar Oldu?

18.12.2025 - 11:35

Yatırım ve birikim yapmak için mevduat faizli hesaplar sık sık tercih ediliyor. Özellikle yıl sonu gelmeden önce bankaların verdiği faiz oranları merak ediliyor. Bankalar, değişen faiz oranlarına göre mevduat hesaplarında düzenlemeye gidebiliyor. 18 Aralık 2025 itibarıyla 250 bin TL'nin faiz getirisi de belli oldu! 

Peki bu oranlarla 250 bin TL'nin getirisi ne oluyor? Hangi bankanın faizi daha yüksek?

İşte 250 bin TL'nin bankalara göre 32 günlük getirisi!

Not: Buradaki rakamlar, mevduat karşılaştırma sitelerinden alınmıştır. Bankaların uyguladığı farklı tarifeler olabilir. Bu nedenle aynı faiz oranında farklı kazançlar görülebilir. Detaylı bilgileri bankaların resmi sitelerinden almanızı tavsiye ederiz.

Aralık 2025 Bankaların Mevduat Faiz Oranları

Vatandaşlarımız genellikle tasarruflarını artırmak ve yatırım yapmak için vadeli mevduat hesaplarını kullanmayı tercih ediyorlar. Türk Lirası'nı vadeli mevduat hesaplarında değerlendirmeyi seçenler, özellikle 250 bin, 500 bin ve 1 milyon TL'lik vadeli mevduat oranlarını dikkatle izliyorlar.

Bankaların 250 bin TL için uyguladığı vadeli mevduat faiz oranları, yüzde 45'e kadar çıkabiliyor.

Fakat merak edilen bir konu var: 250 bin TL için en yüksek faiz oranını hangi banka sunuyor?

250 Bin TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?

  • Akbank 

Faiz Oranı: Yüzde 40,5

Net Kazanç: 7.323,29 TL

Vade Sonu Tutar: 257.323,29 TL

Faiz Oranı: Yüzde 40,5

Net Kazanç: 7.323,29 TL

Vade Sonu Tutar: 257.323,29 TL

  • Garanti BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 39,5

Net Kazanç: 7.142,47 TL

Vade Sonu Tutar: 257.142,47 TL

  • Ziraat

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 7.052,05 TL

Vade Sonu Tutar: 257.052,05 TL

  • İşbankası

Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Net Kazanç: 6.961,64 TL

Vade Sonu Tutar: 256.961,64 TL

  • Enpara

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 6.871,23 TL

Vade Sonu Tutar: 256.871,23 TL

  • YapıKredi 

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 7.110,43 TL

Vade Sonu Tutar: 257.110,43 TL

  • QNB 

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 6.842,3 TL

Vade Sonu Tutar: 256.842,3 TL

Yüzde 45 ve Üzeri Faiz Veren Bankalar

  • Fibabanka

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 8.266,58 TL

Vade Sonu Tutar: 258.266,58 TL

  • TEB

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 8.266,58 TL

Vade Sonu Tutar: 258.266,58 TL

  • HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 8.266,58 TL

Vade Sonu Tutar: 258.266,58 TL

*Söz konusu veriler, 18 Aralık tarihinde alınmıştır. Detaylı bilgi ve güncel fiyatlar için bankaların resmi kanallarını ziyaret ediniz.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Yorum Yazın