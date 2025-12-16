onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Mevduat Faizlerinde Son Durum: 1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?

Mevduat Faizlerinde Son Durum: 1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.12.2025 - 13:30

Pek çok vatandaşımız Türk Lirasını mevduatta değerlendirmeyi tercih ediyor. Yıl sonu yaklaşırken zamlı maaşlar kadar bankaların mevduat hesaplarında sunduğu avantajlar da merak konusu oldu. 2025'in son günleri yaklaşırken bankalar güncel mevduat faiz oranlarını belirledi. 1 milyon TL'ye verilen faiz oranları yüzde 45'e kadar yükseldi.

Peki bu oranlarla, 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? Hangi banka daha yüksek faiz veriyor?

1 milyon liranın bankalara göre 32 günlük getirisi aşağıdaki gibidir!

Not: Buradaki rakamlar, mevduat karşılaştırma sitelerinden alınmıştır. Bankaların uyguladığı farklı tarifeler olabilir. Bu nedenle aynı faiz oranında farklı kazançlar görülebilir. Detaylı bilgileri bankaların resmi sitelerinden almanızı tavsiye ederiz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aralık 2025 Bankaların Mevduat Faiz Oranları

Aralık 2025 Bankaların Mevduat Faiz Oranları

Birçok kişi, birikimlerini artırmak, faiz kazanımı sağlamak ve yatırımlarını çeşitlendirmek için vadeli mevduat hesaplarını tercih eder. Vadeli mevduat hesapları, belirlenen bir süre zarfında para yatırma işlemi gerçekleştiren bireylere faiz getirisi sunar. Ancak, bankaların belirleyeceği faiz oranları, vade süreleri ve sundukları promosyonlar gibi faktörler, bu oranların değişkenlik göstermesine neden olabilir. Bu sebeple, bir müşterinin elde edeceği kazanç da bu faktörlere bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Vade süresinin sona ermesiyle birlikte, yatırılan ana para miktarı ve elde edilen faiz geliri, hesap sahibine geri ödenir. Mevcut bankanızda veya farklı bir bankada vadeli mevduat hesabı açabilirsiniz. Ancak, hesap açma işlemine geçmeden önce, bankaların sunduğu teklifleri detaylı bir şekilde incelemeniz oldukça önemlidir.

Aralık 2025'ten itibaren bankaların uyguladığı mevduat faiz oranları, %45'e kadar yükseliyor. Bu konuda daha fazla bilgi almak için bankaların resmi web sitelerini ziyaret edebilir veya müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz, bu sayede en güncel ve doğru bilgilere ulaşabilirsiniz.

1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?

1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?
  • Akbank 

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 29.654,79 TL

Vade Sonu Tutar: 1.029.654,79 TL 

  • Garanti BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 39,5

Net Kazanç: 28.569,86 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.569,86 TL

  • Ziraat

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 28.208,22 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.208,22 TL

  • Enpara

Faiz Oranı: Yüzde 39,5

Net Kazanç: 28.569,86 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.569,86 TL

  • QNB

Faiz Oranı: Yüzde 40,5

Net Kazanç: 24.899,18 TL

Vade Sonu Tutar: 1.024.899,18 TL

  • Yapı Kredi

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 28.441,73 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.442,73 TL

Yüzde 45 ve Üzeri Faiz Veren Bankalar

Yüzde 45 ve Üzeri Faiz Veren Bankalar
  • TEB

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 28.106,38 TL 

Vade Sonu Tutar: 1.028.106,38 TL

  • HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 30.602,11 TL

Vade Sonu Tutar: 1.030.602,11 TL

  • Odea

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 26.531,79 TL

Vade Sonu Tutar: 1.026.531,79 TL

*Söz konusu veriler, 16 Aralık tarihinde alınmıştır. Detaylı bilgi ve güncel fiyatlar için bankaların resmi kanallarını ziyaret ediniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın