Mevduat Faizlerinde Son Durum: 1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?
Pek çok vatandaşımız Türk Lirasını mevduatta değerlendirmeyi tercih ediyor. Yıl sonu yaklaşırken zamlı maaşlar kadar bankaların mevduat hesaplarında sunduğu avantajlar da merak konusu oldu. 2025'in son günleri yaklaşırken bankalar güncel mevduat faiz oranlarını belirledi. 1 milyon TL'ye verilen faiz oranları yüzde 45'e kadar yükseldi.
Peki bu oranlarla, 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? Hangi banka daha yüksek faiz veriyor?
1 milyon liranın bankalara göre 32 günlük getirisi aşağıdaki gibidir!
Not: Buradaki rakamlar, mevduat karşılaştırma sitelerinden alınmıştır. Bankaların uyguladığı farklı tarifeler olabilir. Bu nedenle aynı faiz oranında farklı kazançlar görülebilir. Detaylı bilgileri bankaların resmi sitelerinden almanızı tavsiye ederiz.
Aralık 2025 Bankaların Mevduat Faiz Oranları
1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?
Yüzde 45 ve Üzeri Faiz Veren Bankalar
