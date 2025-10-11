Meteorolojiden 6 Kente Uyarı: "Sel ve Heyelana Karşı Dikkat!"

Meteoroloji 11 Ekim Cumartesi günü için 6 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. Sarı kod uyarısı verilen kentler şöyle: Kastamonu, Sakarya, Bartın, Kocaeli, Zonguldak, Düzce.

Yapılan tahminlere göre kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç), İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyuıları ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Kırşehir, Yozgat ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Bolu, Karabük, Çorum ve Amasya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.