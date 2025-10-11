Meteorolojiden 6 Kente Uyarı: "Sel ve Heyelana Karşı Dikkat!"
Meteoroloji 11 Ekim hava durum raporunu paylaştı. 6 kente sarı kodlu yarı verildi. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği belirtilen açıklamada sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara dikkat çekildi. İşte Meteoroloji 11 Ekim hava durumu.
11 Ekim Hava Durumu: Bugün Hava Nasıl Olacak?
Ulaşımda aksama, sel, su baskını, heyelana dikkat!
