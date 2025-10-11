onedio
Meteorolojiden 6 Kente Uyarı: "Sel ve Heyelana Karşı Dikkat!"

Meteorolojiden 6 Kente Uyarı: "Sel ve Heyelana Karşı Dikkat!"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.10.2025 - 08:49

Meteoroloji 11 Ekim hava durum raporunu paylaştı. 6 kente sarı kodlu yarı verildi. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği belirtilen açıklamada sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara dikkat çekildi. İşte Meteoroloji 11 Ekim hava durumu.

11 Ekim Hava Durumu: Bugün Hava Nasıl Olacak?

11 Ekim Hava Durumu: Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji 11 Ekim Cumartesi günü için 6 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. Sarı kod uyarısı verilen kentler şöyle: Kastamonu, Sakarya, Bartın, Kocaeli, Zonguldak, Düzce.

Yapılan tahminlere göre kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç), İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyuıları ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Kırşehir, Yozgat ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Bolu, Karabük, Çorum ve Amasya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Ulaşımda aksama, sel, su baskını, heyelana dikkat!

Ulaşımda aksama, sel, su baskını, heyelana dikkat!

Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Bolu, Karabük, Çorum ve Amasya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekti. 

Öte yandan hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normalleri altında seyredecek.

Meteorolojinin hava tahmin haritası şöyle👇🏻

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
