Meteoroloji Saat Vererek Uyardı: Beş Kente Sarı Kodlu Uyarı

Dilara Şimşek
13.12.2025 - 09:37

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 13 Aralık Cumartesi hava durumunu yayınladı. Beş kente sarı kodlu uyarı verildi. Yapılan açıklamada “sel, su baskını, heyelan, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

13 Aralık Hava Durumu: Bugün Hava Nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Aralık Cumartesi hava durumunu yayınladı. Yapılan tahminlere göre ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu ve Karadeniz ile Sivas, Bitlis, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sivas, Ardahan, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji saat verdi: Beş kentte sarı kodlu uyarı.

Meteoroloji Artvin, Rize, Ardahan, Giresun ve Trabzon’a sarı kodlu uyarı verdi. Uyarıda “Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Yağışların saat 06.00-24.00 arası devam edeceği belirtildi.

