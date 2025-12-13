Meteoroloji Saat Vererek Uyardı: Beş Kente Sarı Kodlu Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Aralık Cumartesi hava durumunu yayınladı. Yapılan tahminlere göre ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu ve Karadeniz ile Sivas, Bitlis, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sivas, Ardahan, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.