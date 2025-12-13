Meteoroloji Saat Vererek Uyardı: Beş Kente Sarı Kodlu Uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 13 Aralık Cumartesi hava durumunu yayınladı. Beş kente sarı kodlu uyarı verildi. Yapılan açıklamada “sel, su baskını, heyelan, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
13 Aralık Hava Durumu: Bugün Hava Nasıl?
Meteoroloji saat verdi: Beş kentte sarı kodlu uyarı.
