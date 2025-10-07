onedio
Mersin’de Facia Gibi Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti, 10'dan Fazla da Yaralı Var

Mersin'de Facia Gibi Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti, 10'dan Fazla da Yaralı Var

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.10.2025 - 08:03 Son Güncelleme: 07.10.2025 - 08:44

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım isçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 14 yaralı hastanelere sevk edildi.

Kaza sabah saatlerinde ilçeye bağlı Avradı Yaylası olarak bilinen Erdemli Güzeloluk Mahallesi yolunda, Kargagediği mevkii yakınlarında meydana geldi.

Kaza sabah saatlerinde ilçeye bağlı Avradı Yaylası olarak bilinen Erdemli Güzeloluk Mahallesi yolunda, Kargagediği mevkii yakınlarında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Cemal K. idaresindeki 33 VLP 55 plakalı minibüs ilçe merkezine doğru seyrettiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yaklaşık 3 metrelik şarampole uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan yaralılar çıkartılarak ambulanslarla hastanelere gönderildi. Olay yerinde yapılan incelemede 5 işçinin öldüğü, 14 işçinin de yaralandığı anlaşıldı. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
