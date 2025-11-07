Merkez Bankası Başkanı Duyurdu: Yıl Sonu Enflasyon Hedefi Değişti

Karahan, sıkı para politikasının etkilerinin kademeli olarak hissedildiğini ve enflasyonun ara hedeflerle uyumlu seyretmesini sağlamak için kararlı adımların sürdürüleceğini söyledi. Merkez Bankası, 2025 yılı için enflasyon tahmin aralığını yüzde 25-29 olarak belirlemişti. Başkan Karahan, 2025 yıl sonu enflasyon tahmininin yükseldiğini söyleyerek, '2025 yıl sonu tahmini yüzde 31-33' ifadelerini kullandı. 2026 yılı için tahmin aralığı yüzde 13-19 olurken, 2027 yılı ara hedefi yüzde 9 olarak korundu. Karahan, “Dezenflasyon süreci son dönemde yavaşlasa da atacağımız adımlarla ara hedeflerle uyumlu bir görünümü koruyacağız” dedi.

Karahan, dünya genelinde enflasyondaki düşüşün hız kesmeye başladığını belirterek, “Küresel belirsizlik tarihsel ortalamaların üzerinde kalmaya devam ediyor. Ülkeler arası farklılaşmalar olmakla birlikte küresel dezenflasyon süreci bir miktar ivme kaybetti. Ancak birçok ülkede faiz indirimlerinin sürmesi bekleniyor” değerlendirmesini yaptı.

Sunumda, yurt içi talebin yavaşlamaya devam ettiğine dikkat çekildi. Kart harcamaları, yılın üçüncü çeyreğinde nispeten yatay seyrederken, harcama eğilimindeki azalma talepteki dengelenmeyi destekliyor. Karahan, “Son iki ayda dezenflasyon süreci yavaşladı ancak yılın kalanında bu görünümün devam etmesini bekliyoruz” dedi.