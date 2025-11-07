onedio
article/comments
article/share
Merkez Bankası Başkanı Duyurdu: Yıl Sonu Enflasyon Hedefi Değişti

Merkez Bankası Başkanı Duyurdu: Yıl Sonu Enflasyon Hedefi Değişti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.11.2025 - 11:05 Son Güncelleme: 07.11.2025 - 11:47

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılı son Enflasyon Raporu sunumunda sıkı para politikasının sonuçlarının kademeli olarak alınmaya devam ettiğini belirtti. Karahan, enflasyonun yıl sonunda yüzde 31-33 aralığında, 2026’da ise yüzde 13-19 aralığında gerçekleşmesini öngördüklerini açıkladı.

Reklam

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılı son Enflasyon Raporu sunumunda ekonomi ve para politikası görünümüne ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.



Karahan, sıkı para politikasının etkilerinin kademeli olarak hissedildiğini ve enflasyonun ara hedeflerle uyumlu seyretmesini sağlamak için kararlı adımların sürdürüleceğini söyledi. Merkez Bankası, 2025 yılı için enflasyon tahmin aralığını yüzde 25-29 olarak belirlemişti. Başkan Karahan, 2025 yıl sonu enflasyon tahmininin yükseldiğini söyleyerek, '2025 yıl sonu tahmini yüzde 31-33' ifadelerini kullandı. 2026 yılı için tahmin aralığı yüzde 13-19 olurken, 2027 yılı ara hedefi yüzde 9 olarak korundu. Karahan, “Dezenflasyon süreci son dönemde yavaşlasa da atacağımız adımlarla ara hedeflerle uyumlu bir görünümü koruyacağız” dedi.

Karahan, dünya genelinde enflasyondaki düşüşün hız kesmeye başladığını belirterek, “Küresel belirsizlik tarihsel ortalamaların üzerinde kalmaya devam ediyor. Ülkeler arası farklılaşmalar olmakla birlikte küresel dezenflasyon süreci bir miktar ivme kaybetti. Ancak birçok ülkede faiz indirimlerinin sürmesi bekleniyor” değerlendirmesini yaptı.

Sunumda, yurt içi talebin yavaşlamaya devam ettiğine dikkat çekildi. Kart harcamaları, yılın üçüncü çeyreğinde nispeten yatay seyrederken, harcama eğilimindeki azalma talepteki dengelenmeyi destekliyor. Karahan, “Son iki ayda dezenflasyon süreci yavaşladı ancak yılın kalanında bu görünümün devam etmesini bekliyoruz” dedi.

Enflasyon beklendilerinde düzelme yavaşladı!

Enflasyon beklendilerinde düzelme yavaşladı!

Karahan, mevduat faizlerinin Türk lirasına geçişi desteklemeye devam ettiğini ve TL mevduatın toplam içindeki payının yüzde 60 seviyesinde seyrettiğini söyledi. Yabancı para mevduattaki son artışın ise ağırlıklı olarak altın fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığını ifade etti.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
