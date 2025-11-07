Merkez Bankası Başkanı Duyurdu: Yıl Sonu Enflasyon Hedefi Değişti
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılı son Enflasyon Raporu sunumunda sıkı para politikasının sonuçlarının kademeli olarak alınmaya devam ettiğini belirtti. Karahan, enflasyonun yıl sonunda yüzde 31-33 aralığında, 2026’da ise yüzde 13-19 aralığında gerçekleşmesini öngördüklerini açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılı son Enflasyon Raporu sunumunda ekonomi ve para politikası görünümüne ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
Enflasyon beklendilerinde düzelme yavaşladı!
