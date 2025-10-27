Manifest Lidya’nın Yıllar Önce Burak Yörük Hayranı Olarak Katıldığı Davetteki Kareleri Ortaya Çıktı!
Son dönemin parlayan grubu Manifest, yükselişe devam ediyor. Grubun popülerleşmesiyle birlikte hayran kitleleri de günden güne artıyor. Şimdiyse hayranların dikkatiyle grup üyesi Lidya Pınar’ın yıllar önceki hali ortaya çıktı. Kendisi bir dönemler Burak Yörük fanıymış! Gelin detaylara geçelim…
Grubun sevilen üyesi Lidya Pınar, kariyer basamaklarını bir bir tırmanıyor!
İşte Burak Yörük’ün o paylaşımı 👇
Lidya Pınar yıllar önce de tatlılığıyla ön plandaymış 👇
