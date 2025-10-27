onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Manifest Lidya’nın Yıllar Önce Burak Yörük Hayranı Olarak Katıldığı Davetteki Kareleri Ortaya Çıktı!

Manifest Lidya’nın Yıllar Önce Burak Yörük Hayranı Olarak Katıldığı Davetteki Kareleri Ortaya Çıktı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.10.2025 - 13:08

Son dönemin parlayan grubu Manifest, yükselişe devam ediyor. Grubun popülerleşmesiyle birlikte hayran kitleleri de günden güne artıyor. Şimdiyse hayranların dikkatiyle grup üyesi Lidya Pınar’ın yıllar önceki hali ortaya çıktı. Kendisi bir dönemler Burak Yörük fanıymış! Gelin detaylara geçelim…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Grubun sevilen üyesi Lidya Pınar, kariyer basamaklarını bir bir tırmanıyor!

Grubun sevilen üyesi Lidya Pınar, kariyer basamaklarını bir bir tırmanıyor!

Diğer üyeler gibi onun da kendine has bir hayran kitlesi var. Bir X kullanıcısı da oyuncu Burak Yörük’ün Instagram’ını incelerken dikkatini çeken detayı paylaştı. 4N1K projesinin galasına katılan Lidya Pınar, hemen Burak Yörük’ün arkasında yer alıyordu.

İşte Burak Yörük’ün o paylaşımı 👇

İşte Burak Yörük’ün o paylaşımı 👇

Paylaşıma, Lidya Pınar’ın yorum yaptığını gören X kullanıcısı şaşkınlıkla fotoğrafı incelemiş ve Lidya Pınar’ı bulmuştu. X’te ise “Acil ne fark ettiğime bakın” diye paylaşınca Manifest hayranları tweet’e etkileşim vermeye doyamadı.

Lidya Pınar yıllar önce de tatlılığıyla ön plandaymış 👇

Lidya Pınar yıllar önce de tatlılığıyla ön plandaymış 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın