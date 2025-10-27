Manifest Lidya’nın Yıllar Önce Burak Yörük Hayranı Olarak Katıldığı Davetteki Kareleri Ortaya Çıktı!

Diğer üyeler gibi onun da kendine has bir hayran kitlesi var. Bir X kullanıcısı da oyuncu Burak Yörük’ün Instagram’ını incelerken dikkatini çeken detayı paylaştı. 4N1K projesinin galasına katılan Lidya Pınar, hemen Burak Yörük’ün arkasında yer alıyordu.