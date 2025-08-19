onedio
Manifest Dansı Nasıl Yapılır? Manifest Şarkılarının Klibini Kendi Grubunuzla Yeniden Çekin!

Elif ÇAMLIBEL
19.08.2025 - 14:04

Müzik piyasasını kasıp kavuran Manifest grubunun dans figürleri de şarkıları kadar dikkat çekiyor. Big5 Türkiye şampiyonu Manifest grubu 6 kişiden oluşuyor. Lidya Pınar, Hilal Yelekçi, Zeynep Oktay, Mina Solak, Sueda Uluca ve Esin Bahat'ın sahne performansları adeta TikTok'ta akıma dönüşüyor. Her bir grup üyesinin kendine ait bir renk ile özdeşleşmesiyle konserlerde ve kliplerde görsel bir şöleni anımsatan dansların sırrını ise pek çok genç kız merak ediyor. Peki, Manifest grubunun dansları nasıl yapılır? 

Gelin birlikte keşfedelim!

Zamansızdık şarkısıyla çıkış yapan Manifest grubu, 13 Haziran 2025'te çıkan "Manifestival" isimli albümle milyonların gönlünü fethetti.

Zamansızdık şarkısı kadar albümde yer alan Snap, KTS, Arıyo, Manifest, Zehir, Hayır, Yaşanacaksa ve Durma şarkıları da kısa zamanda dillerde pelesenk olmaya başladı. Bir yandan da konser turuna devam eden ve henüz 2025 yılında kurulup kısa zamanda gençler arasında idole dönüşen grubun dansları da izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Peki, Manifest Dansı Nasıl Yapılır?

Özellikle Zamansızdık şarkısının dansını öğrenmek isteyenler hızla çoğalırken beklenen eğitim videoları TikTok kullanıcılarından ve tabii Manifest grubunun kendisinden geldi. 

Manifest dansı için 6 kişilik bir ekibiniz varsa grup üyeleri için renk eşleşmesini de unutmayın. 

İşte, Manifest Kızlarının Renkleri:

  • Sueda Uluca: Yeşil

  • Hilal Yelekçi: Mor

  • Lidya Pınar: Pembe

  • Zeynep Sude Oktay: Mavi

  • Mina Solak: Kırmızı

  • Esin Bahat: Sarı

Zamansızdık Şarkısının Dansı Nasıl Yapılır?

Arıyo Şarkısının Dansı Nasıl Yapılır?

Snap Şarkısının Dansı Nasıl Yapılır?

Manifest Şarkısının Dansı Nasıl Yapılır?

KTS Şarkısının Dansı Nasıl Yapılır?

İşte Manifest Kızlarından Zamansızdık Dans Pratik Videosu 👇

