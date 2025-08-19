Manifest Dansı Nasıl Yapılır? Manifest Şarkılarının Klibini Kendi Grubunuzla Yeniden Çekin!

Müzik piyasasını kasıp kavuran Manifest grubunun dans figürleri de şarkıları kadar dikkat çekiyor. Big5 Türkiye şampiyonu Manifest grubu 6 kişiden oluşuyor. Lidya Pınar, Hilal Yelekçi, Zeynep Oktay, Mina Solak, Sueda Uluca ve Esin Bahat'ın sahne performansları adeta TikTok'ta akıma dönüşüyor. Her bir grup üyesinin kendine ait bir renk ile özdeşleşmesiyle konserlerde ve kliplerde görsel bir şöleni anımsatan dansların sırrını ise pek çok genç kız merak ediyor. Peki, Manifest grubunun dansları nasıl yapılır?

Gelin birlikte keşfedelim!