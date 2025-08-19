Manifest Dansı Nasıl Yapılır? Manifest Şarkılarının Klibini Kendi Grubunuzla Yeniden Çekin!
Müzik piyasasını kasıp kavuran Manifest grubunun dans figürleri de şarkıları kadar dikkat çekiyor. Big5 Türkiye şampiyonu Manifest grubu 6 kişiden oluşuyor. Lidya Pınar, Hilal Yelekçi, Zeynep Oktay, Mina Solak, Sueda Uluca ve Esin Bahat'ın sahne performansları adeta TikTok'ta akıma dönüşüyor. Her bir grup üyesinin kendine ait bir renk ile özdeşleşmesiyle konserlerde ve kliplerde görsel bir şöleni anımsatan dansların sırrını ise pek çok genç kız merak ediyor. Peki, Manifest grubunun dansları nasıl yapılır?
Gelin birlikte keşfedelim!
Zamansızdık şarkısıyla çıkış yapan Manifest grubu, 13 Haziran 2025'te çıkan "Manifestival" isimli albümle milyonların gönlünü fethetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki, Manifest Dansı Nasıl Yapılır?
Zamansızdık Şarkısının Dansı Nasıl Yapılır?
Arıyo Şarkısının Dansı Nasıl Yapılır?
Snap Şarkısının Dansı Nasıl Yapılır?
Manifest Şarkısının Dansı Nasıl Yapılır?
KTS Şarkısının Dansı Nasıl Yapılır?
İşte Manifest Kızlarından Zamansızdık Dans Pratik Videosu 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın