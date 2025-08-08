onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Londra'daki Tower Bridge Manzarasını Küçümseyen İstanbul Sevdalısı Baba Viral Oldu

Londra'daki Tower Bridge Manzarasını Küçümseyen İstanbul Sevdalısı Baba Viral Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.08.2025 - 16:06

İçerik Devam Ediyor

Londra sokaklarını adım adım gezen genç, babasına Tower Bridge’i gururla gösterdi. Ancak beklediği tepkiyi alamadı. Babasından gelen “Burada manzara mı var? Sen git İstanbul’daki manzarayı gör” cevabı sosyal medyada viral oldu.

Gelin birlikte bakalım 🤗

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

Bir genç, babasına Londra’nın ünlü simgelerinden Tower Bridge’i gezdirdi.

Bir genç, babasına Londra’nın ünlü simgelerinden Tower Bridge’i gezdirdi.

Manzarayı büyük bir heyecanla gösteren genç, karşısında beklenmedik bir yorum buldu. Baba, “Burada manzara mı var? Sen git İstanbul’daki manzarayı gör” diyerek oğlunu şaşırtı. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede binlerce kez izlendi, “İstanbul aşkı başka” dedirtti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın