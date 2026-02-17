onedio
LGBT’yi Övenlere 3 Yıl Hapis Cezası Geliyor: Cinsiyet Değiştirme ve LGBT Düzenlemesinde Tüm Detaylar

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.02.2026 - 10:53

Türkiye’de aile yapısını ve toplumsal değerleri koruma amacıyla hazırlanan yeni yasal düzenleme, cinsiyet değişikliği sürecine köklü kısıtlamalar ve ağır yaptırımlar getiriyor. 11’inci yargı paketi kapsamında meclis gündemine gelmesi beklenen taslağa göre, cinsiyet değiştirme yaşı 18’den 25’e çıkarılırken; kurallara aykırı tıbbi müdahaleler, izinsiz törenler ve özendirme faaliyetleri için hapis cezaları öngörülüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Adalet Bakanlığı tarafından üzerinde çalışılan yeni kanun teklifi, Türk Ceza Kanunu ve Medeni Kanun’da kritik değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

Hazırlanan taslağın temel odak noktasını, cinsiyetsizleştirme akımlarıyla mücadele ve aile kurumunun sarsılmasının önüne geçilmesi oluşturuyor. Yeni düzenlemeyle birlikte, bugüne kadar 18 olan cinsiyet değişikliği başvuru yaşı 25’e yükseltiliyor. Kişinin bu süreç için mahkemeye şahsen başvurması ve evli olmaması şartı aranırken, operasyon öncesinde Sağlık Bakanlığı onaylı tam teşekküllü hastanelerden, üçer ay arayla yapılacak dört ayrı değerlendirme sonucunda 'ruh sağlığı açısından zorunluluk' raporu alınması zorunlu hale getiriliyor.

Yasal çerçeveye aykırı şekilde gerçekleştirilen tıbbi müdahalelere karşı ise yargı süreci ağırlaştırılıyor. Belirlenen şartları yerine getirmeden cinsiyet değiştirme operasyonu yapan sağlık görevlilerine 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilmesi planlanıyor. Eğer bu müdahale bir çocuğa uygulanmışsa ya da yetkisiz bir kişi tarafından yapılmışsa verilecek ceza bir kat daha artırılacak. Ayrıca, hukuka aykırı şekilde bu operasyonu yaptıran kişilerin de 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması gündemde.

Taslakta sadece tıbbi müdahaleler değil, toplumsal alandaki faaliyetler de mercek altına alınıyor. Biyolojik cinsiyete aykırı davranışları alenen teşvik eden, öven veya bu akımları özendiren kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi hedefleniyor. Bunun yanı sıra, Türk hukuk sisteminde karşılığı olmayan 'aynı cinsiyetteki kişilerin nişan veya evlilik töreni yapması' durumu da suç kapsamına alınıyor. Bu tür törenleri düzenleyen tarafların 1 yıl 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalması bekleniyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Tüm içerikleri
right-dark
