LGBT’yi Övenlere 3 Yıl Hapis Cezası Geliyor: Cinsiyet Değiştirme ve LGBT Düzenlemesinde Tüm Detaylar
Türkiye’de aile yapısını ve toplumsal değerleri koruma amacıyla hazırlanan yeni yasal düzenleme, cinsiyet değişikliği sürecine köklü kısıtlamalar ve ağır yaptırımlar getiriyor. 11’inci yargı paketi kapsamında meclis gündemine gelmesi beklenen taslağa göre, cinsiyet değiştirme yaşı 18’den 25’e çıkarılırken; kurallara aykırı tıbbi müdahaleler, izinsiz törenler ve özendirme faaliyetleri için hapis cezaları öngörülüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adalet Bakanlığı tarafından üzerinde çalışılan yeni kanun teklifi, Türk Ceza Kanunu ve Medeni Kanun’da kritik değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın