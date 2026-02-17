LGBT’yi Övenlere 3 Yıl Hapis Cezası Geliyor: Cinsiyet Değiştirme ve LGBT Düzenlemesinde Tüm Detaylar

Hazırlanan taslağın temel odak noktasını, cinsiyetsizleştirme akımlarıyla mücadele ve aile kurumunun sarsılmasının önüne geçilmesi oluşturuyor. Yeni düzenlemeyle birlikte, bugüne kadar 18 olan cinsiyet değişikliği başvuru yaşı 25’e yükseltiliyor. Kişinin bu süreç için mahkemeye şahsen başvurması ve evli olmaması şartı aranırken, operasyon öncesinde Sağlık Bakanlığı onaylı tam teşekküllü hastanelerden, üçer ay arayla yapılacak dört ayrı değerlendirme sonucunda 'ruh sağlığı açısından zorunluluk' raporu alınması zorunlu hale getiriliyor.

Yasal çerçeveye aykırı şekilde gerçekleştirilen tıbbi müdahalelere karşı ise yargı süreci ağırlaştırılıyor. Belirlenen şartları yerine getirmeden cinsiyet değiştirme operasyonu yapan sağlık görevlilerine 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilmesi planlanıyor. Eğer bu müdahale bir çocuğa uygulanmışsa ya da yetkisiz bir kişi tarafından yapılmışsa verilecek ceza bir kat daha artırılacak. Ayrıca, hukuka aykırı şekilde bu operasyonu yaptıran kişilerin de 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması gündemde.

Taslakta sadece tıbbi müdahaleler değil, toplumsal alandaki faaliyetler de mercek altına alınıyor. Biyolojik cinsiyete aykırı davranışları alenen teşvik eden, öven veya bu akımları özendiren kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi hedefleniyor. Bunun yanı sıra, Türk hukuk sisteminde karşılığı olmayan 'aynı cinsiyetteki kişilerin nişan veya evlilik töreni yapması' durumu da suç kapsamına alınıyor. Bu tür törenleri düzenleyen tarafların 1 yıl 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalması bekleniyor.