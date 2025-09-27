onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzellik
Leke Görünümüne Ne Kadar Yatkınsın?

etiket Leke Görünümüne Ne Kadar Yatkınsın?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
27.09.2025 - 19:03

Ciltteki lekelerle kimse sıkı fıkı değildir... Lekeli bir cildi kimse sevmez. Cildin lekeli olduğunda moraller bozulur ve keyifler kaçar çünkü kimse cildinin lekeli olmasını istemez.

Peki senin cildin lekeye ne kadar yatkın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Başlayabiliriz! Güneşle aran nasıl?

4. Devam edelim! Stresli olduğunda yüzüne sık sık dokunuyor musun?

5. Cildin güneşe çıktığında hemen zarar görüyor mu?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Cilt tipini seçer misin?

6. Cilt tipini seçer misin?

7. Cilt bakımında kullanmayı asla ihmal etmediğin ürünü seçer misin?

8. Hımm... Bu yaz bronzlaştın mı?

9. Gizemli soru: Bir kart seç!

Cildin cam gibi!

Cildin cam gibi!

Şanslısın! Cildin hem genetik olarak hem de bakım alışkanlıkların sayesinde lekelenmeye pek müsait değil. Güneşten kaçıyorsun, cildinin nemini koruyorsun ve cildine düzenli bakıyorsun. Daha ne olsun? Bu demek değil ki rahat takılabilirsin; güneş korumasını atlamamak hala olmazsa olmazın. Bir de bol su içersen cildin uzun yıllar genç kalır. Yani sende işin özü şu: önlem alıyorsun, karşılığını görüyorsun.

Cildin lekelenmeye birazcık meyilli gibi.

Cildin lekelenmeye birazcık meyilli gibi.

Senin cildin aslında gayet güzel ama dikkat etmezsen çabuk tavır yapabiliyor. Yani güneşte fazla kalınca ya da güneş kremini aksatınca hemen sinyal veriyor. Panik yok, çünkü bu tamamen kontrol altında tutabileceğin bir şey. Cildini düzenli nemlendirmek, kışın bile güneş kremi sürmek ve cildini temiz tutmak senin için altın kural. Küçük alışkanlıklarla uzun vadede cildini çok daha dengeli tutabilirsin.

Cildinde hafif lekeler var.

Cildinde hafif lekeler var.

Cildinde çok belirgin değil ama ufak tefek lekeli görünüm ya da izler göze çarpıyor olabilir. Yani aynaya baktığında çok da dert değil ama keşke olmasa dediğin o küçük detaylardan bahsediyoruz. Güzel haber şu ki bu aşamada cildine biraz daha özen gösterirsen işleri kontrol altında tutabilirsin. Güneş kremi senin en yakın arkadaşın olmalı. Bir de cildi fazla kurutmadan temizlemek ve düzenli nemlendirmek işini kolaylaştırır. Yani sende tablo ne tamamen lekesiz ne de çok belirgin. Tam ortalarda bir yerdesin. Ufak dokunuşlarla cildin çok daha berrak bir hale gelebilir.

Cildin lekelenmeye çooook müsait!

Cildin lekelenmeye çooook müsait!

Senin cildin en ufak fırsatta gölge bırakabilen bir cilt tipi. Güneşte biraz fazla kalsan ya da nemlendirmeyi aksatsan hemen tepki veriyor. Henüz tablo çok ağır değil ama önlem almazsan kısa sürede belirginleşebilir. Yani bu aşamada yapacağın şey belli: güneş korumasını alışkanlık haline getirmek, bol su içmek ve cildini nazik ürünlerle desteklemek. İyi tarafı şu ki şimdiden dikkat edersen ileride uğraşacağın izlerin çoğunu baştan engellemiş olursun.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın