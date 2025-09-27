Leke Görünümüne Ne Kadar Yatkınsın?
Ciltteki lekelerle kimse sıkı fıkı değildir... Lekeli bir cildi kimse sevmez. Cildin lekeli olduğunda moraller bozulur ve keyifler kaçar çünkü kimse cildinin lekeli olmasını istemez.
Peki senin cildin lekeye ne kadar yatkın?
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. Başlayabiliriz! Güneşle aran nasıl?
4. Devam edelim! Stresli olduğunda yüzüne sık sık dokunuyor musun?
5. Cildin güneşe çıktığında hemen zarar görüyor mu?
6. Cilt tipini seçer misin?
7. Cilt bakımında kullanmayı asla ihmal etmediğin ürünü seçer misin?
8. Hımm... Bu yaz bronzlaştın mı?
9. Gizemli soru: Bir kart seç!
Cildin cam gibi!
Cildin lekelenmeye birazcık meyilli gibi.
Cildinde hafif lekeler var.
Cildin lekelenmeye çooook müsait!
