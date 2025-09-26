onedio
Lamine Yamal'ın Eski Sevgilisi Yıldız Futbolcunun Aşk Hayatını İfşa Etti

Oğuzhan Kaya
26.09.2025 - 15:04

Barcelona'nın La Masia çıkışlı genç süperstarı Lamine Yamal genç yaşına rağmen koleksiyonuna pek çok kupa ve madalya kattı. Üstelik bunların çoğunda kendisinin de büyük pay sahibi olduğu gerçek. Ancak Yamal tekniği ve şutları kadar özel hayatı ve çılgın partileriyle de tanınan bir isim. Fas asıllı İspanyol hücumcunun eski sevgililerinden Fati Vazquez ise 'En todas las salsas' isimli programda genç futbolcuyla yaşadıklarını anlattı ve hatta Yamal'ın bir randevu takvimi olduğunu iddia etti.

La Masia'nın yeni Messi'si olarak gösterilen Yamal'ı Arjantinli yıldızdan ayıran çok büyük bir fark var.

O da çılgın gece hayatı ve sürekli gündeme düşen sevgilileri. 18. yaş partisine kendisini eğlendirmeleri amaçlı cüceleri davet eden Yamal bu skandalla konuşulurken aşk hayatı da hayli hızlı seyretti. TikTok fenomenlerinden yetişkin film yıldızlarına kadar pek çok ilişkisi medyaya servis edilen Yamal hakkında bir iddia da eski sevgilisi Fati Vazquez'den geldi.

Vazquez'in "En todas las salsas" programında söyledikleri stüdyoda deprem etkisi yarattı.

Vazquez programda 'Benimle çıkmadan önce, Lamine Yamal bir gün önce başka bir kızla çıkmıştı. Paylaştığım bazı fotoğraflardan bunu fark ettim ve o kız beni arayıp 'Sen Lamine ile miydin? Ben senin gelmenden bir gün önce ayrıldım' dedi.

Lamine'in menajeri onun için bir takvim tutuyor, çıktığı kızlarla günleri ayarlıyor. Lamine'in kızlardan oluşan bir takvimi var.' ifadelerini kullandı.

