Kızılcık Şerbeti Son Bölümde Neler Oldu, 108. Bölüm Nereden İzlenir? İşte Kızılcık Şerbeti 109. Bölüm Fragmanı

Kızılcık Şerbeti dizisinin 108. bölümünde, Işıl kendisini tehdit eden kişiden aldığı telefonla iyice köşeye sıkışmış hissetmeye başlıyor. Ama Asil bu kişiyi çoktan bulmuş ve duruma dahil olmuştur bile. Bu arada, Mustafa ve Nilay'ın evlerine dönmeleri gerektiğini düşünen Abdullah da harekete geçer.

Işıl, çıkarları için bu durumu kabul eder ve Nilay, Abdullah'ın isteğini geri çeviremez. Sonuç olarak, Mustafa ve Nilay baba evlerine dönerler. Ancak, onları bekleyen hoş olmayan bir haber vardır: Mustafa'nın müştemilatta kalması kararlaştırılmıştır.

Öte yandan Kıvılcım, Çimen'in dönüşü ile büyük bir heyecan yaşar. Ancak, Çimen'in gelişiyle evdeki mutluluk havası, Ömer'in huzursuzluğuyla gölgelenir. Ömer, suçsuz olduğuna inandığı genci hapisten çıkarmak için uğraşmaktadır. Sonunda yaşananlara daha fazla dayanamayıp tüm gerçekleri Kıvılcım'a anlatmaya karar verir.