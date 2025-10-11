onedio
article/comments
Kızılcık Şerbeti Son Bölümde Neler Oldu, 108. Bölüm Nereden İzlenir? İşte Kızılcık Şerbeti 109. Bölüm Fragmanı

Kızılcık Şerbeti Son Bölümde Neler Oldu, 108. Bölüm Nereden İzlenir? İşte Kızılcık Şerbeti 109. Bölüm Fragmanı

Show tv fragman izle Kızılcık Şerbeti
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.10.2025 - 13:56

Show TV'nin 4 sezondur reytinglerde zirveye oturan dizisi Kızılcık Şerbeti, 10 Ekim Cuma akşamı ekranlara gelen son bölümüyle tekrar tüm dikkatleri üzerine çekti. Işıl, bir yandan tehdit telefonlarıyla giderek daha fazla köşeye sıkışırken, diğer yandan Çimen'in beklenmedik dönüşü büyük bir heyecan yarattı. Dizinin 108. bölümünü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler, izleme ekranını araştırmaya başladı.

Peki, Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde neler yaşandı? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İşte, detaylar...

Kızılcık Şerbeti Yeni Bölüm Ne Zaman? Yeni Bölümde Neler Olacak?

Kızılcık Şerbeti Yeni Bölüm Ne Zaman? Yeni Bölümde Neler Olacak?

Dört sezondur her Cuma akşamı ekranlara gelen ve izleyicilerin büyük beğenisini kazanan Kızılcık Şerbeti dizisinin 109. bölümü, 18 Ekim Cuma günü saat 20.00'de seyirci ile buluşacak. Dizi severlerin merakla beklediği yeni bölümün fragmanı ise yayınlandı ve büyük ilgi gördü.

Kızılcık Şerbeti 108. Bölümde Neler Oldu?

Kızılcık Şerbeti 108. Bölümde Neler Oldu?

Kızılcık Şerbeti dizisinin 108. bölümünde, Işıl kendisini tehdit eden kişiden aldığı telefonla iyice köşeye sıkışmış hissetmeye başlıyor. Ama Asil bu kişiyi çoktan bulmuş ve duruma dahil olmuştur bile. Bu arada, Mustafa ve Nilay'ın evlerine dönmeleri gerektiğini düşünen Abdullah da harekete geçer.

Işıl, çıkarları için bu durumu kabul eder ve Nilay, Abdullah'ın isteğini geri çeviremez. Sonuç olarak, Mustafa ve Nilay baba evlerine dönerler. Ancak, onları bekleyen hoş olmayan bir haber vardır: Mustafa'nın müştemilatta kalması kararlaştırılmıştır.

Öte yandan Kıvılcım, Çimen'in dönüşü ile büyük bir heyecan yaşar. Ancak, Çimen'in gelişiyle evdeki mutluluk havası, Ömer'in huzursuzluğuyla gölgelenir. Ömer, suçsuz olduğuna inandığı genci hapisten çıkarmak için uğraşmaktadır. Sonunda yaşananlara daha fazla dayanamayıp tüm gerçekleri Kıvılcım'a anlatmaya karar verir.

Kızılcık Şerbeti Son Bölüm Nereden İzlenir?

Kızılcık Şerbeti Son Bölüm Nereden İzlenir?

Show TV'nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti'nin en son bölümünü, kanalın resmi internet sitesinde bulabilirsiniz. Bu heyecan verici bölümü izlemek için aşağıdaki linke tıklamanız da yeterli olacaktır.

KIZILCIK ŞERBETİ 108. BÖLÜM İZLEME EKRANI

Kızılcık Şerbeti 109. Bölümde Neler Olacak?

Kızılcık Şerbeti 109. Bölümde Neler Olacak?

Ömer'in anlattıklarıyla sarsılan Kıvılcım, bu sırrı ömür boyu saklamaya karar veriyor. Bir yandan Doğa ile Fatih'in arasındaki gerginlik büyürken, bir yandan da Işıl'ın Mustafa'nın odasını karıştırdığı anlar yeni bölüm fragmanına damgasını vuruyor. Bu arada Firaz, Nursema ile ilişkisini kurtarabilecek mi? Yoksa gerçekler ortaya çıkacak mı? Merakla beklenen yeni bölümde acaba bizleri neler bekliyor olacak?

Haydi, hep birlikte 109. bölümün detaylarına göz atalım.👇

İşte, Kızılcık Şerbeti 109. Bölüm Fragmanı

