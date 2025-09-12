onedio
Kızılcık Şerbeti Bu Akşam Var mı, Yok mu? Kızılcık Şerbeti Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Kızılcık Şerbeti Bu Akşam Var mı, Yok mu? Kızılcık Şerbeti Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
12.09.2025 - 14:34

Dün sabah (11 Eylül Perşembe) yapılan operasyonla Can Holding’e bağlı 121 şirkete kayyum atandığı öğrenilmişti. Show TV’nin de aynı çatı altında yer alması diziseverlere endişe yaşatmıştı. Gelişmelerin ardından sosyal medyada gündem hızla değişti. En çok merak edilen konu ise Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti oldu. İzleyiciler, dizinin yayın hayatına devam edip etmeyeceğini sorgulamaya başladı.

12 Eylül Cuma günü yayınlanacak diziler arasında Kızılcık Şerbeti’nin yayın akışından çıkarılıp çıkarılmayacağı şüphe yarattı. Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 

İşte tüm detaylar...

Kızılcık Şerbeti Bugün Var mı, Yok mu?

Kızılcık Şerbeti Bugün Var mı, Yok mu?

Can Holding’e yönelik soruşturma kapsamında “vergi kaçakçılığı”, “kara para aklama” ve “dolandırıcılıkgibi suçlamalarla şirketlerin yönetimi TMSF’ye devredildi. Toplam 121 şirketi kapsayan bu karar, medya ve eğitim dünyasından önemli kurumları da içine aldı. Habertürk, Show TV, Bloomberg HT ve HT Spor da bu listede yer aldı.

Kızılcık Şerbeti hayranları, dizinin sezon arasından sonra ekrana dönmesini iple çekerken yaşanan bu olayla birlikte endişe duydu. Ancak kanalın yayın akışında bir değişiklik olmayacağı öğrenildi.

Kızılcık Şerbeti Yeni Bölüm Ne Zaman?

Kızılcık Şerbeti Yeni Bölüm Ne Zaman?

Sosyal medyada “Dizi yayından kalkacak mı?” soruları hızla artışa geçti. İzleyicilerin endişesi giderek artarken OdaTV, konunun muhataplarına ulaştı. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, net bir açıklama yaptı ve yayın gününde bir değişiklik olmayacağını duyurdu. “Aynı kanal, aynı saat” diyerek izleyiciyi rahatlattı. 

Görünen o ki Kızılcık Şerbeti, yaşanan tüm bu gelişmelere rağmen yoluna kaldığı yerden devam edecek. 12 Eylül Cuma 20.00’da ekranlarda olacak!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio'da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
