Kızılcık Şerbeti Bu Akşam Var mı, Yok mu? Kızılcık Şerbeti Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Dün sabah (11 Eylül Perşembe) yapılan operasyonla Can Holding’e bağlı 121 şirkete kayyum atandığı öğrenilmişti. Show TV’nin de aynı çatı altında yer alması diziseverlere endişe yaşatmıştı. Gelişmelerin ardından sosyal medyada gündem hızla değişti. En çok merak edilen konu ise Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti oldu. İzleyiciler, dizinin yayın hayatına devam edip etmeyeceğini sorgulamaya başladı.

12 Eylül Cuma günü yayınlanacak diziler arasında Kızılcık Şerbeti’nin yayın akışından çıkarılıp çıkarılmayacağı şüphe yarattı. Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

İşte tüm detaylar...