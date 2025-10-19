Kışın Es Geçtiği Sıcak Şehrimizde Denizin Tadını Çıkardılar: Fotoğraflar Bugünden!
Ülkemizde milyonlarca kişi 'kar ne zaman yağacak' ve 'kış ne zaman geliyor' sorularına cevap arıyor. Fakat Antalya'da durumlar tam tersi! Sıcak kentte yazdan kalma havalar devam ederken vatandaşlar hala denizin tadını çıkartıyor. Hava sıcaklığının 26 derece olduğu Antalya'da deniz suyu sıcaklığı ise 25 derece civarında ölçülüyor.
Konyaaltı sahiline akın eden vatandaşların keyfi kameralara yansıdı!
Ekim ayının sonu yaklaşıyor, kış yüzünü göstermeye başladı.
Sıcak havayı görenler sahillere akın etti.
"Antalya hayatı standart, dedem ocak ayında bile denize girerdi."
