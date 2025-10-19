onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kışın Es Geçtiği Sıcak Şehrimizde Denizin Tadını Çıkardılar: Fotoğraflar Bugünden!

Kışın Es Geçtiği Sıcak Şehrimizde Denizin Tadını Çıkardılar: Fotoğraflar Bugünden!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
19.10.2025 - 21:21

Ülkemizde milyonlarca kişi 'kar ne zaman yağacak' ve 'kış ne zaman geliyor' sorularına cevap arıyor. Fakat Antalya'da durumlar tam tersi! Sıcak kentte yazdan kalma havalar devam ederken vatandaşlar hala denizin tadını çıkartıyor. Hava sıcaklığının 26 derece olduğu Antalya'da deniz suyu sıcaklığı ise 25 derece civarında ölçülüyor. 

Konyaaltı sahiline akın eden vatandaşların keyfi kameralara yansıdı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ekim ayının sonu yaklaşıyor, kış yüzünü göstermeye başladı.

Ekim ayının sonu yaklaşıyor, kış yüzünü göstermeye başladı.

Fakat Antalya hariç! Türkiye'de birçok ilimizde kış iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı. Bazı illerimizde kar yağışı bile yaşandı. Antalya'da ise yazdan kalma günler devam ediyor. İstanbul ve Ankara'da sıcaklıklar mevsim normallerindeyken Antalya'da hava sıcaklığı 26 dereceye kadar ulaşıyor.

Elbette vatandaşlar da sıcak havaların keyfini çıkartıyor.

Sıcak havayı görenler sahillere akın etti.

Sıcak havayı görenler sahillere akın etti.

Vatandaşlar hem Pazar gününün hem de sıcak havanın tadını çıkarmak için sahillere akın etti. Özellikle Konyaaltı sahilinden yansıyan görüntülerde vatandaşların yazdan kalma günler yaşadığı görüldü. Kimisi denize girdi, kimisi güneşlenmeyi tercih etti!

"Antalya hayatı standart, dedem ocak ayında bile denize girerdi."

"Antalya hayatı standart, dedem ocak ayında bile denize girerdi."

Yazdan kalma havaları fırsat bilen vatandaşlarımızdan biri olan M.Ş. 'Güneş yakıyor, ısıtıyor zaten, rüzgar da olmasa tam tadında. Su sıcaklığı da güzel, her halde 20-22derece dolaylarındadır. Sabah geldik, bir kahvaltı yaptık ardından da denize girdik. Antalya hayatı standart, dedem ocak ayında bile denize girerdi. 7/27 denize girerdi, Antalya cennet gibi bir yer.' ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın