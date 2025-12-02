onedio
Kışın Ellerine Sahip Çık! Kuruyan Eller İçin En İyi Kremler

etiket Kışın Ellerine Sahip Çık! Kuruyan Eller İçin En İyi Kremler

Liz Lemon
02.12.2025 - 16:31

Kış aylarının soğuk havasına direnmek kolay değil. Ellerimiz de bundan payını fazlasıyla alıyor. Kuruyan ellerimizi yumuşacık hale getirmek için bazı önlemler almak gerekiyor. Bu görevi layıkıyla yerine getirecek kremler bulunuyor. Bunun için etkili olabileceğini düşündüğümüz kremleri derledik. Ellerini yumuşacık yapacak olan o kremlere birlikte bakalım mı?

Alls Biocosmetics Organik Günlük El Bakım Kremi

Alls Biocosmetics Organik Günlük El Bakım Kremi

Hafif ve yağsız formülü sayesinde cilt tarafından hızla emilen bu krem aynı zamanda içeriğinde bulunan E vitaminiyle de eller için kusursuz bir bakım sağlıyor. Tüm aile fertleri de içeriğinden dolayı rahatça kullanabilir. Bir miktar kremi kuru ve temiz ellerine istediğin sıklıkta, iyice emilene kadar masaj yaparak uygulayabilirsin. 

Alls Biocosmetics Organik Günlük El Bakım Kremi

Carine El Kremi

Carine El Kremi

Çantana atıp günün her saati rahatça kullanabileceğin bir kremle karşındayız. Eğer sık sık sabun kullanıyorsan ellerinde kaçınılmaz olarak bundan etkileniyordur. İşte tam o noktada devreye giriyor. İçeriğindeki özel karışım ellerini pamuk gibi yapıyor.

Carine El Kremi

La Roche Posay Cicaplast El Kremi

La Roche Posay Cicaplast El Kremi

Krem sürdükten sonra oluşan o yapışkan histen hoşlanmıyorsan, içeriğindeki %4 Niacinamide ve %30 Gliserin ile seni bu dertten kurtarmaya geldi. Seyahat boy olduğu için çantanda fazla yer de kaplamayacak. 

La Roche Posay Cicaplast El Kremi

Bepanthol El ve Yüz İçin Nemlendirici Cilt Bakım Kremi

Bepanthol El ve Yüz İçin Nemlendirici Cilt Bakım Kremi

Hem ellerine hem de yüzüne uygulayabileceğin bu krem, cildini neme doyurarak ışıl ışıl parlamasını sağlıyor. İçeriğinde bulunan ProVitamin B5 cildin ana yapı taşını oluşturan vitaminlerden biri. Bu yüzden etkisi de yüksek.

Bepanthol El ve Yüz İçin Nemlendirici Cilt Bakım Kremi

Bioderma Atoderm Hand Cream

Bioderma Atoderm Hand Cream

Özel etkisi sayesinde cildi güçlendirerek cildin su tutma kapasitesini yükselten krem, kuruyan el ve tırnakları adeta nem bombardımanına maruz bırakıyor. Ciltte eldiven etkisi sağladığından uzun süreli koruyucu film oluşturarak dış etkenleri en aza indiriyor.

Bioderma Atoderm Hand Cream

Caudalie El Bakım Kremi

Caudalie El Bakım Kremi

İşte muhteşem üçlü! ​Tırnakları ve kütikülleri güçlendiren bu üçlü krem seti, soğuktan çatlamış ellerini yağlı bir his bırakmadan yumuşak hale getiriyor. Üstelik kokuları da etkileri kadar muhteşem. Ellerimiz çiçek açıyor!

Caudalie El Bakım Kremi

Siveno Doğal El ve Vücut Kremi Lavanta Yoğun Nemlendirici Vegan

Siveno Doğal El ve Vücut Kremi Lavanta Yoğun Nemlendirici Vegan

Doğal ve organik bileşenlerden oluşan krem, gücünü lavanta yağından alıyor. Pürüzsüz ellerin sırrı biraz da onda saklı. Vegan içerikli olduğunu da ekleyelim. Ellerin nemden gelen o büyüleyici ferahlık hissini her zerresiyle hissedecek.

Siveno Doğal El ve Vücut Kremi Lavanta Yoğun Nemlendirici Vegan

Ducray Dexyane MeD Krem

Ducray Dexyane MeD Krem

Yüz, vücut ve eller için kullanıma uygun olan krem, ciltteki kuruluğu en aza indirmeyi amaçlıyor. Kış aylarının cildine olan etkisini bu kremle hafifletebilirsin.

Ducray Dexyane MeD Krem

Aveeno El Kremi

Aveeno El Kremi

Eğer bir çöl kadar kuru bir cildin varsa bu krem tam sana göre! İçerdiği prebiyotik 3'lü yulaf kompleksi ve emoliyan yağlar nemlendirme hususunda oldukça etkililer. 

Aveeno El Kremi

Nuxe Reve De Miel El ve Tırnak Kremi

Nuxe Reve De Miel El ve Tırnak Kremi

Bu krem yüksek doğal içerikli aktif madde konsantrasyonu ile nemlendirme konusunda masaya yumruğunu vuruyor. Tırnak ve elleri hem besliyor hem de başta soğuk hava olmak üzere sorunlara karşı koruma sağlıyor. Gün içerisinde ihtiyaç duydukça parmaklardan bileklere kadar masaj yaparak uygulayabilirsin.

Nuxe Reve De Miel El ve Tırnak Kremi

Liz Lemon
Liz Lemon
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
