onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzellik
Doğrusunu Anlatmaya Geldik: Vücut Peelingi Ne Zaman ve Nasıl Yapılır?

etiket Doğrusunu Anlatmaya Geldik: Vücut Peelingi Ne Zaman ve Nasıl Yapılır?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
16.12.2025 - 16:51

Cildinize dokunduğunuzda gelen o mat ve yorgun his sizi de rahatsız ediyor mu? Endişelenmeyin, o çok konuşulan bebeksi pürüzsüzlüğe kavuşmanın sırrı sadece 15 dakikalık küçük bir banyoya saklı! İşte ihtiyacınız olan tüm detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Temiz ve parlak bir cilt için ilk adım:

Hadi dürüst olalım: Cilt yüzeyindeki mat görünümlü kalıntılar, sanki üzerinizde sürekli bir şeyler varmış gibi hissettiriyor ve ne kadar losyon sürseniz de, o ışıltılı, pürüzsüz görünüme bir türlü ulaşamıyorsunuz. İşte tam bu noktada, banyodaki gizli kahramanınız vücut peelingi, cildin bakım ihtiyaçlarını karşılamak üzere sahneye çıkıyor. Peeling, o eski, yorgun görünümü cildinizden kibarca uzaklaştırmanın ve altındaki parlak dokuyu ortaya çıkarmanın etkili yollarından biri.

Vücut peelingi uygulamanın en önemli kurallarından biri, asla kuru cilde uygulamamanız gerektiğidir.

Vücut peelingi uygulamanın en önemli kurallarından biri, asla kuru cilde uygulamamanız gerektiğidir.

Çünkü kuru cilt, cildin kendini koruma mekanizmasını zorlar. Peelingi sadece nemli cilde uygulamalısınız. Bu, cildinizin daha yumuşak olmasını ve ürünün daha etkili çalışmasını sağlar. Dolayısıyla, banyoya girerken bir hazırlık yapın: Ilık suyla cildinizi güzelce yumuşatın!

Peki bu mucizevi bakım adımını ne sıklıkla denemelisiniz?

Cildinize yoğun baskı uygulamak gibi bir hataya düşmek istemezsiniz, çünkü kimse ciltte olumsuz reaksiyonlara neden olmak istemez. Cildinizde kuruluk hissi varsa ve narin ise, peelingi 10-15 günde bir, normal veya yağlı cilde sahip iseniz haftada bir veya iki kez uygulamayı deneyebilirsiniz.

Peki ne zaman yapmalıyız?

Cildinizin, peelingi en verimli şekilde kabul edeceği zaman, banyodan hemen sonra, ılık suyla yumuşatılmış cildinizdir. Cildinize peelingi uygulamadan önce, ılık bir duş almak, gözeneklerinizin açılmasına yardımcı olur ve peelingin etkisini artırmaya çalışır. Bu, cildinize daha derinlemesine bir temizlik sağlamaya yardımcı olur.

Şimdi en keyifli kısma geldik!

Şimdi en keyifli kısma geldik!

Elinizi peeling kavanozuna daldırın ve parmak uçlarınıza fındık büyüklüğünde bir miktar alarak nazik bir şekilde dairesel hareketlerle cildinize uygulayın. Omuzlarınızdan başlayıp, topuklar, dirsekler ve dizlere kadar devam edin. Unutmayın, peelingi sert hareketlerle değil, masaj yaparak uygulamalısınız.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peeling işlemini bitirdiğinizde, cildinizin yüzeyindeki kalıntıları temizlemek için bol ılık suyla durulayın.

Bu adım, cildinizin daha ferahlamasına ve taze bir his kazanmasına yardımcı olacaktır. Peeling sayesinde cildinizdeki matlık yok olur ve altındaki parlak görünüm ortaya çıkar.

Tebrikler! Şu an cildin, üzerindeki tüm yüklerden kurtulmuş halde.

Ancak bakım burada bitmiyor. Peeling, cildin kendini koruma mekanizmasının geçici olarak daha hassas olmasına neden olur ve bu, nemin kolayca kaybolabileceği anlamına gelir. İşte bu yüzden, banyodan çıkar çıkmaz, cildin hala hafif nemliyken hemen o çok sevdiğin nemlendirici losyonunu ya da vücut yağını bolca sür.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın