Kişilik Testi: Seni Yiyip Bitiren Şey Ne?

Hayatın renkli sahnesinde, aklın sık sık geçmişin tozlu raflarında kayboluyor. 'Keşke'lerinle dolu bir kütüphane oluşturuyorsun ve bu kütüphane, hafızanın en işlek caddesinde yer alıyor. Geçmişte yaptığın hatalar, belki de hayatının en önemli dönüm noktaları, hala zihninde canlı bir şekilde duruyor. Bu hatalar, belki de bir zamanlar hayatının en önemli parçası olan birini kaybetmene sebep oldu, belki de hayalini kurduğun işi elde etmene engel oldu. Ya da belki de sadece hayatının gidişatını değiştirdi ve seni bugünkü sen yaptı. Geçmişte yaşadığın bu olaylar, seni hala etkiliyor ve bazen bu etki, düşündüğünden daha güçlü olabiliyor. Geleceğe yönelik hayaller kurmak, planlar yapmak bazen zorlaşıyor. Geçmişin gölgesi, geleceğin parlak ışıklarını karartıyor ve seni geriye, o 'keşke'lerin olduğu kütüphaneye çekiyor. Ancak unutma ki, her hikaye bir sonla bitmez, belki de sadece yeni bir başlangıca ihtiyacı vardır. Yarının ne getireceğini kim bilebilir ki? Belki de geleceğin, geçmişin hatalarından ders çıkarıp daha güçlü bir şekilde ilerlemeni sağlayacak. Belki de 'keşke'lerinle dolu bu kütüphane, aslında senin en değerli hazine sandığın...