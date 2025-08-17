Kişilik Testi: Seni Yiyip Bitiren Şey Ne?
Hayat bazen dışarıdan çok sakin görünür, ama içimizde fırtınalar kopar. Kimimizi geçmiş yaralar, kimimizi gelecek kaygısı, kimimizi ise görünmez baskılar sessizce kemirir. Peki seni derinden etkileyen, enerjini sömüren şey ne?
Hadi teste!
1. Şu an hayatındaki en büyük öncelik ne?
2. Gece yatağa yattığında en çok ne düşünürsün?
3. Stres anında nasıl tepki verirsin?
4. İnsanlara derdini anlatır mısın?
5. Hayatında en çok zorlandığın şey ne?
6. Bir zorlukla karşılaştığında ne yaparsın?
7. Kendini ne sıklıkta eleştirirsin?
8. Hayatındaki duygusal yükleri nasıl taşıyorsun?
9. Şu an kendini en çok hangi kelimeyle tanımlarsın?
10. İnsanlar seni nasıl görür?
Seni yiyip bitiren şey gelecek kaygısı!
Seni yiyip bitiren şey geçmiş!
Seni yiyip bitiren şey anlaşılmamak!
Seni yiyip bitiren şey tükenmişlik!
