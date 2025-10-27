Kış Bastırmadan Öğrenin: Doğal Gaz Faturasını Düşürmek İçin 5 Basit Yöntem!

Kombiyi Sabit Ayarda Tutun

Kimi vatandaşlar, gece yatarken veya gündüz işe giderken kombiyi kapatmayı tercih ediyor. Fakat bu yöntem, sanılanın aksine enerji tasarrufu sağlamıyor, daha çok enerji tüketilmesine neden oluyor. Bunun yerine geceleri sıcaklığı biraz düşürmek daha faydalı olacaktır.

Peteklerin Önünü Kapatmayın

Petekler, sıcak hava dolaşımı sağlayarak evimizi ısıtır. Peteklerin önü kapalı olduğunda sıcak hava dolaşımı engelleneceği için evin ısınma süresini uzatacaktır.

Isı Yalıtımı Yaptırın

Isı yalıtımı yapılan evler, sıcaklığı daha iyi muhafaza eder. Kış aylarında kapı altı süngerleri, pencere contaları ve ısı yansıtıcı panelleri kullanabilirsiniz.

Peteklerinizi Temizletin

İçerisinde kir biriken petekler, verimli bir şekilde çalışmaz. Bu nedenle kış gelmeden uzman bir isme petek temizliği yaptırmayı ihmal etmeyin.

Termostatik Vana Kullanın

Her odanın ısı ihtiyacı aynı değildir. Örneğin mutfak, ocak ve fırın çalıştığı için diğer odalara nispeten daha sıcak olabilir. Bu nedenle termostatik vana kullanmak enerji tasarrufu sağlayacaktır.