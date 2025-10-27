onedio
Kış Bastırmadan Öğrenin: Doğal Gaz Faturasını Düşürmek İçin 5 Basit Yöntem!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
27.10.2025 - 13:59

Soğuk havalar iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı. Pek çok vatandaşın gündeminde ise şimdiden doğal gaz faturası yer alıyor. Doğal gaz faturasını düşürmek için etkili yöntemler sık sık araştırılıyor. Uzmanlara göre doğru ısıtma, yalıtım ve kullanım alışkanlıklarında yapılan bazı değişiklikler, doğal gaz faturasını düşürmekte etkili olabiliyor.

İşte kış bastırmadan denemeniz gereken o basit yöntemler!

Doğal gaz faturasında tasarruf etmek mümkün!

Doğal gaz faturasında tasarruf etmek mümkün!

Havaların soğumasıyla birlikte doğal gaz tüketimi de arttı. Kış aylarının gelmesiyle yükselen doğal gaz faturaları, hane bütçesini zorlayabiliyor. Uzmanlar, dikkat edilmesi gereken birkaç nokta olduğunu belirterek doğal gaz faturasında tasarruf sağlanabileceğinin altını çiziyor. 

Bu yöntemler özetle aşağıdaki gibidir:

  • Kombiyi sabit ayarda tutmak

  • Peteklerin önünü kapatmamak

  • Petek temizliği yaptırmak

  • Isı yalıtımı yaptırmak

  • Termostatik vana kullanmak

Peki doğal gaz faturası nasıl düşürülür?

  • Kombiyi Sabit Ayarda Tutun

Kimi vatandaşlar, gece yatarken veya gündüz işe giderken kombiyi kapatmayı tercih ediyor. Fakat bu yöntem, sanılanın aksine enerji tasarrufu sağlamıyor, daha çok enerji tüketilmesine neden oluyor. Bunun yerine geceleri sıcaklığı biraz düşürmek daha faydalı olacaktır.

  • Peteklerin Önünü Kapatmayın

Petekler, sıcak hava dolaşımı sağlayarak evimizi ısıtır. Peteklerin önü kapalı olduğunda sıcak hava dolaşımı engelleneceği için evin ısınma süresini uzatacaktır. 

  • Isı Yalıtımı Yaptırın

Isı yalıtımı yapılan evler, sıcaklığı daha iyi muhafaza eder. Kış aylarında kapı altı süngerleri, pencere contaları ve ısı yansıtıcı panelleri kullanabilirsiniz.

  • Peteklerinizi Temizletin

İçerisinde kir biriken petekler, verimli bir şekilde çalışmaz. Bu nedenle kış gelmeden uzman bir isme petek temizliği yaptırmayı ihmal etmeyin.

  • Termostatik Vana Kullanın

Her odanın ısı ihtiyacı aynı değildir. Örneğin mutfak, ocak ve fırın çalıştığı için diğer odalara nispeten daha sıcak olabilir. Bu nedenle termostatik vana kullanmak enerji tasarrufu sağlayacaktır.

