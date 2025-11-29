Kış Akşamlarını Şölene Dönüştüren Mevsimin En Şifalı ve Pratik Yemekleri

Zengin ve renkli akşam sofrası kurmak isteyenler ıspanak, krema ve tavuk uyumuna bayılacak. Yanına kendi pişirdiğiniz sarımsaklı ekmekleri servis ederek harika bir ana yemek sunumu yapabilirsiniz.

Kremalı Ispanaklı Tavuk

Malzemeler:

4 tavuk göğsü

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 soğan (doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

150 gr ıspanak

200 ml krema

100 ml tavuk suyu

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı kırmızı pul biber (isteğe bağlı)

1/2 çay kaşığı kekik

Yapılışı:

1. Tavuk göğüslerini tuz ve karabiberle tatlandırın ve Phillips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine alarak 180 derecede 18-20 dakika pişirin.

2. Dışı altın rengine dönünce pişmiş demektir.

3. Tavuklar olurken küçük hazneye zeytinyağını ve tereyağını alıp ısıtın. İçine soğan sarımsak ekleyip 180 derecede soğanlar ölene kadar pişirin.

4. Ardından ıspanakları da ilave edip 2-3 dakika daha pişirin.

5. Tavuk suyunu ve kremayı da ekleyip 4-5 dakika daha pişirin. Elde ettiğiniz sosa pul biber ve kekik ilave din.

6. Hazırladığınız sosu diğer haznede pişirdiğiniz tavuklarla birleştirin. 2-3 dakika daha pişirerek sosun çekmesini sağlayın ve servis tabağına alın.

Sarımsaklı Ekmek

Malzemeler:

4 dilim ekmek (tercihen baget veya rustik ekmek)

2 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 tatlı kaşığı taze kekik veya kuru kekik

1/2 tatlı kaşığı tuz

1/2 tatlı kaşığı karabiber

1/4 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri (isteğe bağlı)

Yapılışı:

1. Bir kasede, eritilmiş tereyağını, sarımsakları, kekik, tuz ve karabiberi karıştırın.

2. Hazırladığınız sarımsaklı karışımı ekmek dilimlerinin üzerine şekilde sürün ve boştaki haznede 180 derece, 5-7 dakika ayarıyla pişirin.

Phillips Çift Hazneli Airfryer'ın ikili hazne tasarımı size tüm tarifler boyunca ekstra hız kazandıracak. Böylece bir tarafta ana yemeği hazırlarken diğerinde sosları veya atıştırmalıkları pişirebileceksiniz.