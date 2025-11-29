onedio
Kış Akşamlarını Şölene Dönüştüren Mevsimin En Şifalı ve Pratik Yemekleri

Özge
Özge - Onedio Üyesi
29.11.2025 - 22:58

Uzun, soğuk ve karanlık kış akşamlarına yemek hazırlamak bazen çok sıkıcı ve yorucu oluyor. Ancak Philips Çift Hazneli Airfryer tüm bu düzeni değiştirmek için birebir. Dokunmatik ekran üzerinden kontrol edilen ve tek tuşla çalışan bu muhteşem cihaz sayesinde, elinizdeki tüm malzemeleri doyurucu akşam yemeklerine dönüştürebilirsiniz. Üstelik ikili hazne tasarımından faydalanarak aynı anda tatlınızı bile pişirebilirsiniz.

İşte hem kolay hem aşırı lezzetli akşam yemeği önerileri!

1. Kremalı Ispanaklı Tavuk ve Sarımsaklı Ekmek

Zengin ve renkli akşam sofrası kurmak isteyenler ıspanak, krema ve tavuk uyumuna bayılacak. Yanına kendi pişirdiğiniz sarımsaklı ekmekleri servis ederek harika bir ana yemek sunumu yapabilirsiniz.

Kremalı Ispanaklı Tavuk

Malzemeler:

  • 4 tavuk göğsü

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 soğan (doğranmış)

  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 150 gr ıspanak

  • 200 ml krema

  • 100 ml tavuk suyu

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 1/2 çay kaşığı kırmızı pul biber (isteğe bağlı)

  • 1/2 çay kaşığı kekik

Yapılışı:

1. Tavuk göğüslerini tuz ve karabiberle tatlandırın ve Phillips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine alarak 180 derecede 18-20 dakika pişirin.

2. Dışı altın rengine dönünce pişmiş demektir.

3. Tavuklar olurken küçük hazneye zeytinyağını ve tereyağını alıp ısıtın. İçine soğan sarımsak ekleyip 180 derecede soğanlar ölene kadar pişirin.

4. Ardından ıspanakları da ilave edip 2-3 dakika daha pişirin.

5. Tavuk suyunu ve kremayı da ekleyip 4-5 dakika daha pişirin. Elde ettiğiniz sosa pul biber ve kekik ilave din.

6. Hazırladığınız sosu diğer haznede pişirdiğiniz tavuklarla birleştirin. 2-3 dakika daha pişirerek sosun çekmesini sağlayın ve servis tabağına alın.

Sarımsaklı Ekmek

Malzemeler:

  • 4 dilim ekmek (tercihen baget veya rustik ekmek)

  • 2 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)

  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1 tatlı kaşığı taze kekik veya kuru kekik

  • 1/2 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 tatlı kaşığı karabiber

  • 1/4 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri (isteğe bağlı)

Yapılışı:

1. Bir kasede, eritilmiş tereyağını, sarımsakları, kekik, tuz ve karabiberi karıştırın.

2. Hazırladığınız sarımsaklı karışımı ekmek dilimlerinin üzerine şekilde sürün ve boştaki haznede 180 derece, 5-7 dakika ayarıyla pişirin.

Phillips Çift Hazneli Airfryer'ın ikili hazne tasarımı size tüm tarifler boyunca ekstra hız kazandıracak. Böylece bir tarafta ana yemeği hazırlarken diğerinde sosları veya atıştırmalıkları pişirebileceksiniz.

Zengin besin deposu karalahana ile doyurucu nohut bir araya geldiğinde ortaya şölenlere yakışır bir lezzet çıkacağı kesin.

Nohutlu Karalahana

Malzemeler:

  • 1 bağ karalahana (yıkanmış ve doğranmış)

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut (konserve de kullanılabilir)

  • 1 adet soğan (doğranmış)

  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı domates salçası

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • 1 çay kaşığı tuz (isteğe bağlı)

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 1 su bardağı su

  • 1 tatlı kaşığı kekik (isteğe bağlı)

Yapılışı:

1. Philips Çift Hazneli Airfryer haznesini yağlayın. İçine doğranmış soğanı ve ezdiğiniz sarımsağı ekleyerek 180 derecede 3-4 dakika kavurun. 

2. Soğanlar yumuşayınca üzerine domates salçasını, pul biberi, karabiberi ve tuzu ekleyin. Karıştırarak 1-2 dakika daha pişirin.

3. Haşlanmış nohutları ve doğranmış karalahanayı da 1 su bardağı su ile birlikte karışıma ekleyin ve 15-20 dakika kadar pişirin. 

4. Karalahanalar yumuşayınca biraz kekik ekleyin, karıştırın ve servis tabağına alın.

Pilav

Malzemeler:

  • 1 su bardağı pirinç

  • 1 1/2 su bardağı su

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 tatlı kaşığı karabiber

  • 1/4 çay kaşığı kekik (isteğe bağlı)

Yapılışı:

1. Pirinci bol suda yıkayın nişastasından arındırın.

2. Bir kaseye zeytinyağı ve baharatları alarak karıştırın. Suyu kaynatın.

3. Süzdüğünüz pirinci cihazın diğer haznesine alarak üzerine baharatlı su karışımını dökün ve 180 derecede 15-20 dakika pişirin.

4. Pilav suyunu çekince servis edin.

Cihazın dokunmatik ekranı üzerinden tek tuşla ayar yapmak işinizi fazlasıyla kolaylaştıracak. Kızartmaları, et ve tavuk yemeklerini, deniz mahsullerini en iyi ayarla pişirebilecek ve her seferinde lezzet garantisi edineceksiniz.

Aile boyu sofralar kurarken de telaşlanmanıza gerek yok. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın geniş hazne kapasitesi sayesinde geniş şölen sofralarına, arkadaş buluşmalarına ve davetlere özel tarifleri kolayca hazırlayabilirsiniz.

Malzemeler:

  • 1,5 kg tavuk kanatları veya tavuk butları

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • 1 tatlı kaşığı pul biber

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • Yarım çay kaşığı karabiber

  • 1,5 kg Brüksel lahanası

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • Yarım çay kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

Yapılışı:

1. Tavukları zeytinyağı ve baharatlarla harmanlayarak Philips Çift Hazneli Airfryer'ın geniş haznesine alın.

2. 180 derecede 25-30 dakika pişirin.

3. Brüksel lahanalarını temizleyip onları da zeytinyağı ve baharat ile birleştirin. Küçük hazneye alarak 180 derecede 15-20 dakika pişirin.

Mükemmel hava akım teknolojisi sayesinde her tarafı eşit pişen malzemeleri servis tabağına alın ve afiyetle tüketin.

Sağlıklı ve lezzetli somonun yanına kuşkonmaz ekleyerek mükemmel lezzet dengesini yakalayabilirsiniz. Hızlıca hazırlayacağınız bu tarif doyurucu bir akşam yemeği alternatifi sunacak.

Somon

Malzemeler:

  • 4 dilim somon fileto

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 tatlı kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

  • 1 tatlı kaşığı taze dereotu (isteğe bağlı)

Yapılışı:

1. Somon dilimlerini zeytinyağı, tuz, karabiber ve limon suyu ile marine edin. Lezzetlerin harmanlanması için 15-20 dakika kadar marine edin.

2. Büyük hazneye alarak 180 derecede 10-15 dakika pişirin.

Kuşkonmaz

Malzemeler:

  • 1 demet kuşkonmaz

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1/2 tatlı kaşığı tuz

  • 1/4 tatlı kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi (isteğe bağlı)

Yapılışı:

1. Kuşkonmazları yıkayıp uçlarını kesin, zeytinyağı ve baharatlarla harmanlayın.

2. Küçük haznede 180 derece ve 12-15 dakika ayarıyla pişirin.

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın kokuları ve tatları karıştırmama özelliği sayesinde evi balık kokutmadan rahat rahat istediğiniz menüyü hazırlayabilirsiniz. Üstelik her şeyi kıvamında pişirir ve besin değerinin korunduğundan emin olursunuz.

Antioksidan özellikli kızılcık sosla hazırlanmış tavuk yemeğinin yanına harika bir sufle pişirerek misafirleri cezbetmeye ne dersiniz?

Kızılcık Soslu Tavuk

Malzemeler:

  • 2 adet tavuk göğsü

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • Yarım çay kaşığı karabiber

  • 1 yemek kaşığı bal

  • 1 adet kabak

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • Yarım çay kaşığı karabiber

  • 2 yemek kaşığı kızılcık sosu (ya da kızılcık marmelatı)

Yapılışı:

1. Tavuk göğüslerini tuz, karabiber, kekik ve zeytinyağı ile ovun. Lezzetleri harmanlamak için 15-20 dakika bekletin.

2. Ardından Philips Çift Hazneli Airfryer'ın geniş haznesine alıp 180 derece, 15 dakika ayarıyla pişirin.

3. Bu esnada kabakları dilimleyin, üzerine zeytinyağı, tuz ve karabiber serpin. 180°C’de 10-12 dakika pişirin.

4. Pişen tavukların üzerine kızılcık sosunu sürün, kabak dilimlerini tavukla birlikte servis edin.

Tahinli Sufle 

Malzemeler:

  • 3 yemek kaşığı tahin

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 1/2 su bardağı toz şeker

  • 2 yumurta

  • 1/4 su bardağı un

  • 1/4 su bardağı süt

  • 1 tatlı kaşığı vanilin

  • 1/4 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

1. Bir yerde tereyağını eritin, içine tahini ekleyin ve karıştırarak 1-2 dakika pişirin.

2. Şeker, yumurta ve sütü karıştırıp, bu karışıma ekleyin. Ardından un ve tuzu da ekleyip homojen bir karışım elde edin.

3. Son olarak vanilini ekleyip karıştırın.

4. Yağladığınız sufle kaplarına bu karışımı pay edin. 

5. Kapları, küçük hazneye alarak 180 derecede 15 dakika pişirin. Kabarıp altın rengini alınca dışarı alın ve üzerine pudra şekeri serperek servis edin. 

İkili hazne tasarımı sayesinde bir tarafta ana yemeği hazırlarken diğerinde atıştırmalığınızı, hatta tatlınızı pişirebilirsiniz. Cihazın senkronizasyon özelliğini kullanarak tarifleri aynı anda sonlanacak biçimde ayarlayabilir ve her şeyi sıcak sıcak servis edebilirsiniz.

