Kırmızı Halıda Yürümekten Nefret Ediyor: Kim Bu Sanatçı?
Biz sana birkaç ipucu ve ilginç bilgi verelim, sen de bu sanatçının kim olduğunu bulmaya çalış. Hazır mısın? Kendine güveniyor musun? Biraz zor biraz kolay... Önemli olan bilgilere odaklanmak. Hazırsan başlıyoruz!
Müzik kariyerine 13 yaşındayken başladı.
Tüm şarkılarını abisiyle yazıyor.
18 yaşında tam 5 Grammy ödülü kazandı.
Synesthesia’sı var, yani sesleri renklere ve şekillere dönüştürerek algılıyor.
Aynı zamanda tourette sendromu ile yaşıyor.
Aynı zamanda vegan!
Ve kırmızı halıda yürümekten nefret ettiğini pek çok kez dile getirdi.
Peki sence kim bu sanatçı?
