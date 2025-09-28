onedio
Kırmızı Halıda Yürümekten Nefret Ediyor: Kim Bu Sanatçı?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
28.09.2025 - 14:03

Biz sana birkaç ipucu ve ilginç bilgi verelim, sen de bu sanatçının kim olduğunu bulmaya çalış. Hazır mısın? Kendine güveniyor musun? Biraz zor biraz kolay... Önemli olan bilgilere odaklanmak. Hazırsan başlıyoruz!

Müzik kariyerine 13 yaşındayken başladı.

Gerçekten de çok küçüktü ama baya başarılıydı. Hatta bir şarkısını dans öğretmeni için kaydetti ve ünlendi!

Tüm şarkılarını abisiyle yazıyor.

Çünkü o sadece bisi değil aynı zamanda onun müzikal ruh ikizi. Tüm şarkılarını evdeki küçük odalarında yazıp kaydediyorlar. İkili arasındaki bu samimiyet, müziklerine çok özel bir duygu katıyor!

18 yaşında tam 5 Grammy ödülü kazandı.

8 yaşında tam 5 Grammy kazanarak aynı yıl “En İyi Yeni Sanatçı”, “Yılın Albümü”, “Yılın Şarkısı” ve “Yılın Kaydı” ödüllerini alan en genç sanatçı oldu. Gerçekten çok iyi değil mi?

Synesthesia’sı var, yani sesleri renklere ve şekillere dönüştürerek algılıyor.

Bu yüzden şarkılarını dinlerken kliplerinde gördüğünüz renkli, karanlık ya da büyüleyici atmosferler aslında onun zihnindeki gerçek yansımalar.

Aynı zamanda tourette sendromu ile yaşıyor.

Genç yaşta Tourette teşhisi aldığını kendisi de açıklamıştı. Tiklerini genellikle sahne dışında yaşadığını ve bunun onun bir parçası olduğunu kabul etmeyi öğrendiğini söyledi.

Aynı zamanda vegan!

Uzun zamandır vegan ve bunu hem hayvan haklarını korumak hem de sağlığı için seçti. Hatta veganlığı savunduğu için PETA tarafından “Yılın En Genç Aktivisti” ödülünü aldı.

Ve kırmızı halıda yürümekten nefret ettiğini pek çok kez dile getirdi.

Kırmızı halılardan ve oradaki yapaylıktan hoşlanmadığını defalarca söyledi. Genellikle paparazzilerin önünde rahatsız hissettiğini ve o “parıltılı, mükemmel görünme” baskısından uzak durmak istediğini dile getiriyor. Hatta kırmızı halıya çıktığında da çoğu zaman alışılmışın dışında kombinler tercih ediyor.

Peki sence kim bu sanatçı?

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
