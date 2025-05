Kimler Geldi Kimler Geçti'de Narsistliğin Kitabını Yazan Cem Murathan'a Bir Çift Sözümüz Var!

Belki bir ilişkide başlarda her şey kusursuz görünebilir ama bir narsistin değişimi ve yaşattıkları aslında başkadır. Cem Murathan'ın Leyla'ya yaşattıkları da illüzyondan başka bir şey değildi. Ona muhteşem bir insan gibi hissettirdi, her şeyden değerli, her şeyden önemli. Tüm dünyanın merkezinde o varmış gibi, kusursuzmuş gibi... Daha sonra onun hislerinin bir önemi olmadığını, figüran bir oyuncu gibi Cem'in hayatının kendince planladığı parçasında gerekli rolü oynamış gibi yok sayılıp dibe vurulmasını izledik.