Kimler Geldi Kimler Geçti'de Narsistliğin Kitabını Yazan Cem Murathan'a Bir Çift Sözümüz Var!
Netflix yapımı Kimler Geldi Kimler Geçti, 15 Mayıs'ta ikinci sezonuyla izleyiciyle buluştu. Birbirinden ünlü isimlerin kadroda yer aldığı dizinin ikinci sezonuna Cem Murathan'ın ani değişimi ve narsitliği damga vurdu. Öncelikle bu içeriğin başlı başına bir spoiler olduğu hakkında uyaralım. Ardından da herkesi hayal kırıklığına uğratan ve muhtemelen pek çok kişinin hayatından da geçmiş olan Cem Murathanlara bir çift söz edelim!
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Kimler Geldi Kimler Geçti'nin ikinci sezonu pek çok izleyici tarafından ilk sezondan daha çok beğenildi.
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Buradan itibaren spoiler artık arkadaşlar. İzlemeyenler için can sıkıcı olabilir...
Daima birlikte olma isteği, hediyeler, sürprizler, kusursuzluk gösterileri... Hepsi aslında onun narsist kişiliğinin bir ön gösterimiydi.
Cem Murathan yavaş yavaş, çok da hissettirmeden dibe vurdurdu Leyla Taylan'ı.
Ama şimdi Leyla'nın tüm gücünü toplayarak yeniden ayağa kalkışına şahit olacağız.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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