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Kimler Geldi Kimler Geçti'de Narsistliğin Kitabını Yazan Cem Murathan'a Bir Çift Sözümüz Var!

Kimler Geldi Kimler Geçti'de Narsistliğin Kitabını Yazan Cem Murathan'a Bir Çift Sözümüz Var!

Kimler Geldi Kimler Geçti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.05.2025 - 14:58

Netflix yapımı Kimler Geldi Kimler Geçti, 15 Mayıs'ta ikinci sezonuyla izleyiciyle buluştu. Birbirinden ünlü isimlerin kadroda yer aldığı dizinin ikinci sezonuna Cem Murathan'ın ani değişimi ve narsitliği damga vurdu. Öncelikle bu içeriğin başlı başına bir spoiler olduğu hakkında uyaralım. Ardından da herkesi hayal kırıklığına uğratan ve muhtemelen pek çok kişinin hayatından da geçmiş olan Cem Murathanlara bir çift söz edelim!

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Kimler Geldi Kimler Geçti'nin ikinci sezonu pek çok izleyici tarafından ilk sezondan daha çok beğenildi.

Kimler Geldi Kimler Geçti'nin ikinci sezonu pek çok izleyici tarafından ilk sezondan daha çok beğenildi.

Leyla'nın Ömer'i düğünde terk etmesiyle biten ilk sezonun ardından Cem Murathan'ın onu 'bu kez kaçırmayacağına' dair sözlerini duymuş, hep birlikte de inanmıştık. Ama inanmak bizim suçumuz değil, o kadar aşık görünüyordu ki Defne'ye bile böyle yansıtmıştı her şeyi.

Buradan itibaren spoiler artık arkadaşlar. İzlemeyenler için can sıkıcı olabilir...

Buradan itibaren spoiler artık arkadaşlar. İzlemeyenler için can sıkıcı olabilir...

Başta her şey öylesine mükemmeldi ki Cem Murathan'ın kusursuzluğu hakkında konuşuruz diye düşünüyorduk ki... Bam! Gerçek yüzü çok geçmeden ortaya çıktı. Aslında sonradan dikkatle baktığımızda, içinde olduğumuz o ilk anda anlamadığımız şeyleri tıpkı Leyla'nın da dediği gibi sonradan dönüp baktığımızda anlıyoruz. Örneğin daha ilk yemekten Leyla'ya 'Senin gerçek arkadaşın yok' diyerek manipüle etmesi o an birazcık sinir bozucu gelse bile sonrasında dönüşeceği narsiste dair küçük bir mesaj veriyordu aslında.

Daima birlikte olma isteği, hediyeler, sürprizler, kusursuzluk gösterileri... Hepsi aslında onun narsist kişiliğinin bir ön gösterimiydi.

Daima birlikte olma isteği, hediyeler, sürprizler, kusursuzluk gösterileri... Hepsi aslında onun narsist kişiliğinin bir ön gösterimiydi.

Belki bir ilişkide başlarda her şey kusursuz görünebilir ama bir narsistin değişimi ve yaşattıkları aslında başkadır. Cem Murathan'ın Leyla'ya yaşattıkları da illüzyondan başka bir şey değildi. Ona muhteşem bir insan gibi hissettirdi, her şeyden değerli, her şeyden önemli. Tüm dünyanın merkezinde o varmış gibi, kusursuzmuş gibi... Daha sonra onun hislerinin bir önemi olmadığını, figüran bir oyuncu gibi Cem'in hayatının kendince planladığı parçasında gerekli rolü oynamış gibi yok sayılıp dibe vurulmasını izledik.

Cem Murathan yavaş yavaş, çok da hissettirmeden dibe vurdurdu Leyla Taylan'ı.

Cem Murathan yavaş yavaş, çok da hissettirmeden dibe vurdurdu Leyla Taylan'ı.

Manipülasyonunu o kadar sakince yaptı ki Leyla başlarda konduramadı. Uzaklaşma isteği içinde uyanmaya başladığında aynı zamanda kafa karışıklığı da başladı ama tam da bu noktada Cem Murathan artık gerçek yüzünü apaçık gösterdi. Leyla'yı artık hasta etmiş, aşkının ya da yaşadıklarının bir önemi olmadığı noktaya getirmiş ve hatta hem psikolojik hem de fiziksel şiddeti yaşatmış bir insan olarak ilişkinin sonunu getirmişti. Yetmedi, Cem Murathan olmayı da kullanarak çıkıp milyonlarca insanın karşısında tek sevdiği kadının Defne olduğunu söyleyerek bir de küçük düşürdü Leyla'yı. Buddy'i korkutan ve sevgiden uzak bir hale dönüştüren yapısından bahsetmedik bile!

Ama şimdi Leyla'nın tüm gücünü toplayarak yeniden ayağa kalkışına şahit olacağız.

Ama şimdi Leyla'nın tüm gücünü toplayarak yeniden ayağa kalkışına şahit olacağız.

Bu kısım elbette tahmin ama bu böyledir. Narsist karakter karşısındakini tükettiğini düşünüp zaferini kutlasa da karşısındaki küllerinden doğar! Sözümüz sana Cem Murathan (ve senin gibilere elbette). Sen tüm manipülasyonunla karşındakini yıkıp yalnızca kendini yücelttiğini zannederken karşındaki beklediğin gibi dibe batmak yerine, 'gerçek' olmadığını iddia ettiğin arkadaşları sayesinde doğruldu işte. Kabul edelim, hepimizi hayal kırıklığına uğrattın ama üzgünüz, bu hikaye güçlü bir kadını konu alıyor!

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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