Kendi Kanını Kendi Almış: Doktorlar Acilde Karşılaştıkları ve Asla Unutamadıkları Vakaları Anlattı

Kaynak: https://x.com/aykiricomtr/status/2011...
Doktorluk dünyanın en zorlu mesleklerinin başında geliyor. Sadece bir gün içerisinde bile sayısız hastayla ve birbirinden ilginç vakalarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Bu durum, onları sadece tıbbi zorluklarla değil, aynı zamanda farklı karakterlere sahip insanlarla da mücadele etmek zorunda bırakıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eline dışkısını yapan da var, kendi kanını alan da.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın