“Karşısındakini Susturmak Amacıyla Tartışmak” Anlamına Gelmeyen Kelime Hangisidir?

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 11 Aralık 2025 Perşembe akşamı Türkçenin eski ve az bilinen sözcüklerinden birine dair dikkat çekici bir soruya yer verdi. Yarışmacıya “Hangisi ‘karşısındakini susturmak amacıyla tartışmak’ anlamına gelen bir kelime değildir?” sorusu yöneltildi. Osmanlıca kökenli bu ifadeler izleyicilerin doğru cevabı araştırmasına neden oldu.