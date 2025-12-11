onedio
“Karşısındakini Susturmak Amacıyla Tartışmak” Anlamına Gelmeyen Kelime Hangisidir?

Elif Sude Yenidoğan
11.12.2025 - 22:03

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 11 Aralık 2025 Perşembe akşamı Türkçenin eski ve az bilinen sözcüklerinden birine dair dikkat çekici bir soruya yer verdi. Yarışmacıya “Hangisi ‘karşısındakini susturmak amacıyla tartışmak’ anlamına gelen bir kelime değildir?” sorusu yöneltildi. Osmanlıca kökenli bu ifadeler izleyicilerin doğru cevabı araştırmasına neden oldu.

Hangisi “karşısındakini susturmak amacıyla tartışmak” anlamına gelen bir kelime değildir?

A: Cedelleşmek

B: Becelleşmek

C: Decelleşmek

D: Cebelleşmek

Doğru Cevap: C: Decelleşmek

Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
