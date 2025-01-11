Karman Seni Ne Zaman Bulacak?
Karman Seni Ne Zaman Bulacak?
Hayatta yaptıklarımızın bir gün dönüp dolaşıp bizi bulacağına inanırız. İyi bir şey yaptıysak, iyilikle; kötü bir şey yaptıysak, karma bizi uyarıcı bir şekilde ziyaret eder. Peki, senin karmanın zamanı geldi mi, yoksa hala birikiyor mu? Hayatına bakıp karar verelim! Bu testte sana sorduğumuz sorularla hem iç dünyana bir yolculuk yapacak hem de karma seni hangi dönemde bulacak, bunu keşfedeceksin.
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Gün içinde başkalarına ne kadar yardım edersin?
4. Biri seni üzdüğünde nasıl tepki verirsin?
5. Hiç yalan söyledin mi?
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6. İnsanlarla ilgili ne sıklıkla kötü konuşursun?
7. Sana yapılan bir iyiliği nasıl unutur musun?
8. Doğaya ve hayvanlara karşı yaklaşımın nasıldır?
9. Kendine karşı dürüst müsün?
10. Seni sinirlendiren bir durumda nasıl davranırsın?
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Karman seni çoktan bulmuş!
Karman yakında seni ziyaret edecek!
Karman seni biraz daha bekletecek!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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