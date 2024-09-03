Kargo Gemilerinin Okyanuslara Düşürdükleri Konteynerlere Ne Oluyor? (Kargonuzun Gelmeme Sebebi Olabilir!)
Kargo Gemilerinin Okyanuslara Düşürdükleri Konteynerlere Ne Oluyor? (Kargonuzun Gelmeme Sebebi Olabilir!)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her yıl binlerce konteyner okyanuslara düşüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu noktada merak ettiğimiz şey, bu konteynerlerin kendi başlarına suya düştüklerinde batıp batmadıklarıdır.
Standart 6 metrelik konteynerler ise yaklaşık 34 ton ağırlığında olmalıdır ki batabilsinler.
Aslında konteynerleri birer mühürlü ünite olarak düşünmek yerine, içlerindeki yüklerin sağladığı kaldırma kuvvetini hesaba katmamız gerekir.
2021 yılında Maersk Essen adlı gemi yaklaşık 750 konteynerini kaybetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki batmak üzere olan bir kargo gemisi görsek konteynere konabilir miyiz? Bu konuyla ilgili çok eski ve hala yürürlükte olan bazı ilginç yasalar bulunuyor.
Bu yasanın amacı, geçmişte korsanların gemileri yağmalamasını önlemekti. Kurtarılan gemiler, korsanların eline geçmeden güvenli bir şekilde limana ulaştırılırdı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın