Kargo Gemilerinin Okyanuslara Düşürdükleri Konteynerlere Ne Oluyor? (Kargonuzun Gelmeme Sebebi Olabilir!)

Denizlerde tehlike altındaki bir gemiyi gördüğünüzde, onu tamamen veya kısmen kurtarabilecek durumdaysanız ve bu görevi kimse sizden talep etmeden üstlenirseniz, bu durum 'pure salvage' olarak adlandırılır.

Bu durumda, mahkemeye başvurduğunuzda, gemideki malzeme miktarı kadar bir tazminat alma hakkınız doğar.