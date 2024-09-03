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Kargo Gemilerinin Okyanuslara Düşürdükleri Konteynerlere Ne Oluyor? (Kargonuzun Gelmeme Sebebi Olabilir!)

Kargo Gemilerinin Okyanuslara Düşürdükleri Konteynerlere Ne Oluyor? (Kargonuzun Gelmeme Sebebi Olabilir!)

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
03.09.2024 - 14:54

Kargo gemileri fırtınalı havalarda zaman zaman konteynerlerini okyanuslara düşürebilir. Ancak bu konteynerlere ne olduğunu hiç merak ettiniz mi?

Bu konteynerler batıyor mu yoksa yüzerek okyanuslarda dolaşan tehlikeli nesnelere mi dönüşüyorlar?

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Her yıl binlerce konteyner okyanuslara düşüyor.

Her yıl binlerce konteyner okyanuslara düşüyor.

Dünya Denizcilik Konseyi’ne göre, 2008 ve 2021 yılları arasında her yıl ortalama 1.500’den fazla konteyner kaybedildi. 

Bu kayıpların bazıları, gemilerin tamamen batmasıyla ilişkilendirilebilir. Örneğin, 2013 yılında MOL Comfort ve 2011 yılında MV Rena gibi büyük olaylarda birçok konteyner, gemiyle birlikte battı.

Bu noktada merak ettiğimiz şey, bu konteynerlerin kendi başlarına suya düştüklerinde batıp batmadıklarıdır.

Bu noktada merak ettiğimiz şey, bu konteynerlerin kendi başlarına suya düştüklerinde batıp batmadıklarıdır.

Standart bir 12 metrelik konteynerin su üzerinde kalabilmesi için yaklaşık 70 ton ağırlığında olması gerekir. 

Bu da konteynerin taşıma zincirindeki herhangi bir noktada karşılaşacağı ağırlık limitlerinin çok üstündedir, yani mühürlü 12 metrelik konteyner suya düştüğünde her zaman yüzmeye devam eder.

Standart 6 metrelik konteynerler ise yaklaşık 34 ton ağırlığında olmalıdır ki batabilsinler.

Standart 6 metrelik konteynerler ise yaklaşık 34 ton ağırlığında olmalıdır ki batabilsinler.

Ancak bu konteynerlerin suya düşerken tamamen hasarsız kalması oldukça düşük bir ihtimaldir. 

Diğer konteynerlere ya da gemiye çarpabilirler ki bu da ciddi hasara neden olabilir.

Aslında konteynerleri birer mühürlü ünite olarak düşünmek yerine, içlerindeki yüklerin sağladığı kaldırma kuvvetini hesaba katmamız gerekir.

Aslında konteynerleri birer mühürlü ünite olarak düşünmek yerine, içlerindeki yüklerin sağladığı kaldırma kuvvetini hesaba katmamız gerekir.

Örneğin, içinde iki araba olan bir konteyner su aldığında kesinlikle batacaktır.

Ancak aynı konteyner, içinde banyo oyuncaklarıyla doluysa su aldığında bile yüzmeye devam edebilir.

2021 yılında Maersk Essen adlı gemi yaklaşık 750 konteynerini kaybetti.

2021 yılında Maersk Essen adlı gemi yaklaşık 750 konteynerini kaybetti.

2020 yılında ise Opus adlı bir gemi kötü hava koşulları nedeniyle 1.800’den fazla konteynerini kaybetmişti.

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Peki batmak üzere olan bir kargo gemisi görsek konteynere konabilir miyiz? Bu konuyla ilgili çok eski ve hala yürürlükte olan bazı ilginç yasalar bulunuyor.

Peki batmak üzere olan bir kargo gemisi görsek konteynere konabilir miyiz? Bu konuyla ilgili çok eski ve hala yürürlükte olan bazı ilginç yasalar bulunuyor.

Bunlardan biri, bir gemiyi sahile çekmeyi başaran ya da batmakta olan bir gemiden mümkün olduğunca fazla malzeme kurtaran kişinin, kurtardığı eşyaların değeri kadar yasal olarak maddi tazminat talep etmesine olanak tanıyor.

Bu yasanın amacı, geçmişte korsanların gemileri yağmalamasını önlemekti. Kurtarılan gemiler, korsanların eline geçmeden güvenli bir şekilde limana ulaştırılırdı.

Bu yasanın amacı, geçmişte korsanların gemileri yağmalamasını önlemekti. Kurtarılan gemiler, korsanların eline geçmeden güvenli bir şekilde limana ulaştırılırdı.

Denizlerde tehlike altındaki bir gemiyi gördüğünüzde, onu tamamen veya kısmen kurtarabilecek durumdaysanız ve bu görevi kimse sizden talep etmeden üstlenirseniz, bu durum 'pure salvage' olarak adlandırılır. 

Bu durumda, mahkemeye başvurduğunuzda, gemideki malzeme miktarı kadar bir tazminat alma hakkınız doğar.

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