Karakterini En İyi Yansıtan Renk Hangisi?
Bazı renkler bize iyi hissettirir, bazıları derinden etkiler. Kimi zaman bir mekânda, kimi zaman bir sahnede ya da bir detayda kendimizi daha “biz” gibi hissetmemizin nedeni de biraz budur.
Bu testte doğru ya da yanlış yok; sadece sana daha yakın gelen tercihler var. Sezgilerini fazla düşünmeden kullan, içgüdülerin seni doğru renge götürecek.
1. Bu sanat mekânlarından hangisi seni daha çok etkiler?
2. Bir etkinliğe katılacak olsan hangisini seçersin?
3. Bir eserin karşısında uzun süre durmanı sağlayan şey nedir?
4. Kendini en “yerinde” hissettiğin ortam hangisi?
5. Bir renk senin için ne ifade eder?
6. Kendini en rahat ifade ettiğini düşündüğün an hangisi?
7. Bir sergiden çıkarken aklında kalan şey genellikle ne olur?
Mavi
Kırmızı
Sarı
Yeşil
