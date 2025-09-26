Karaciğerini Koru, Geleceğini Koru: Günlük Hayatta Yapabileceğin Küçük Değişiklikler

Onu korumak için de önce ne yaptığını bilmek lazım. Karaciğer vücudumuzun en büyük iç organı ve adeta 'ne iş olsa yaparım abi' diyor. İşte karaciğerimiz tam olarak şunları başarıyor:

Toksinleri temizleme: Dışarıdan gelen alkol, ilaçlar ve diğer zehirli maddeleri filtreleyerek vücudu arındırır. Gerçek bir detoks ustası!

Metabolizma ve sindirimde rol alma: Yiyecekleri enerjiye dönüştürür, glikojen depolar ve safra üreterek sindirime yardımcı olur.

Kan pıhtılaşması ve protein üretimi: Kanın pıhtılaşmasını sağlayan faktörleri üretir, ayrıca plazma proteinleri ve hormonlar için çalışır.

Enerji ve kolesterol yönetimi: Yağ asitlerinden enerji üretir ve kolesterol sentezi yapar, vücudun dengesini korur.

Karaciğerimiz bu kadar çok iş yapınca, ona iyi bakmak yaşam dengemizin anahtarı oluyor.