onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kapalı Sandviçlerde, Sandviçteki Pişmiş Et Miktarının En Az Yüzde Kaç Olması Gerekir?

Kapalı Sandviçlerde, Sandviçteki Pişmiş Et Miktarının En Az Yüzde Kaç Olması Gerekir?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.11.2025 - 23:27

16 Kasım Pazar günü Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL'lik soru üçüncü kez açıldı. Soruda 'ABD Tarım Bakanlığının Yiyecek Standartlarını Belirlediği Prosedür Kitabına Göre, Kapalı Sandviçlerde, Sandviçteki Pişmiş Et Miktarının En Az Yüzde Kaç Olması Gerekir?' soruldu. 

Bakalım, ABD Tarım Bakanlığına göre, kapalı sandviçlerde pişmiş et miktarı en az yüzde kaç olmalıdır?

İşte, doğru cevap...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ABD Tarım Bakanlığının Yiyecek Standartlarını Belirlediği Prosedür Kitabına Göre, Kapalı Sandviçlerde, Sandviçteki Pişmiş Et Miktarının En Az Yüzde Kaç Olması Gerekir?

ABD Tarım Bakanlığının Yiyecek Standartlarını Belirlediği Prosedür Kitabına Göre, Kapalı Sandviçlerde, Sandviçteki Pişmiş Et Miktarının En Az Yüzde Kaç Olması Gerekir?

A) 15

B) 25

C) 35

D) 45

Doğru Cevap: C, % 35

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın