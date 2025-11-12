onedio
Kalbine En Çok Dokunan Minik Serçe Şarkısını Seçiyoruz!

12.11.2025 - 22:01

Toplanın yüzyılın en iyi Onedio anketlerinden biri başlıyor. Bu sefer odağımızda her şarkısıyla kalbimizi dağlayan Minik Serçe yani Sezen Aksu var! Şöyle bir düşün bakalım, sözleriyle senin kalbine dokunan o en iyi şarkı hangisi? Hadi bakalım başlıyoruz!

Peki yüreğine dokunan o en iyi şarkı hangisi?

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
