Kadın Vücudunda Yaşanan Değişimler: Menopoz Hakkında Bilmeniz Gereken 12 Şey
Kadın Vücudunda Yaşanan Değişimler: Menopoz Hakkında Bilmeniz Gereken 12 Şey
Menopoz, her kadının doğal olarak belirli bir yaştan sonra girmesi gereken bir yaşam sürecidir. Bu sürecin başlama ve gelişme şekli hakkında bazı genellemeler olsa da durum herkes için oldukça özneldir. Genellikle, '1 yıl boyunca regl olmamak' şeklinde tanımlanan menopoz hakkında bilinmesi gerekenler nelermiş, gelin birlikte inceleyelim!
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1. Menopoza girmenin belli bir yaşı yoktur.
2. Menopoza girmeden önce perimenopoz yaşanabilir.
3. Ateş basması şikayetlerinin %75'i gündüz gelişir.
4. Menopoza girdiğinizi anlamak için vücudunuzu bir süre gözlemeniz gerekir.
5. Vücuttaki hormonal dengenin yeniden kurulması için zamana gereksinim vardır.
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6. Menopoz sonrası cinsel isteksizlik yaygın bir semptomdur.
7. Menopoza giren kadın vücudundaki kemik yoğunluğu azalmaya başlar.
8. Menopoz sonrası kalp ve damar sağlığına dikkat etmek gerekir.
9. Menopozun sebep olduğu kilo artışı kalp ve damar sağlığını tehdit eder.
10. Menopoz belirtileri aynı aile bireyleri arasında bile oldukça farklılık gösterir.
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11. Menopoz dönemine giren kadınlar doktor kontrolünde gerekirse ilaç kullanabilir.
12. Sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmek menopozun en etkili ilacıdır.
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