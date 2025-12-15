Kadın Kasaplar Kuralları Yıktı: Şenpiliç'ten İlham Veren 3 Hikaye

Herhangi bir konu için sarf edildiği gibi kasaplık için de 'erkek işidir', 'kadına yakışmaz' gibi cümleler duymuş olmanız muhtemel. Ve bu cümleleri duyduğunuzda sinirleriniz zıplıyorsa doğru içeriktesiniz! Kadınların hayatı bu bakış açılarının ne kadar yanlış olduğunu kanıtlamakla geçiyor. Şenpiliç’in Usta Kasap Projesi'ne dahil olan 3 kadın kasap önlüklerini taktılar, bıçaklarını bilediler ve kasaplık konusunda klişeleri tezgahın altına süpürdüler!

İşte tırnaklarıyla kazıyarak (ve bazen de o tırnaklara oje sürerek 💅) zirveye çıkan, 'yapamazsın' diyenlere inat kendi tarihini yazan 3 kadının ilham veren hikayesi: