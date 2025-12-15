onedio
article/comments
article/share
İngiliz Basını Beşer Esad ve Ailesinin Moskova'daki Yaşamına Dair Bilgilere Ulaştı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
15.12.2025 - 13:30

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından bir yıl geçti. 54 yıldır ülkeyi yöneten Esad ailesi ise soluğu Moskova'da aldı. Ancak Rusya'ya götürdüğü servetiyle gündeme düşen Beşer Esad ve ailesinin Rusya'daki lüks sürgününe dair çok az bilgi sızmıştı. Guardian Esad'a yakın kaynaklara ulaşarak devrik liderin Moskova günleri hakkında ilginç bilgilere erişti.

Esad ailesi Moskova'nın lüks bölgelerinden Rublyovka'da izole ve zenginlik içinde bir yaşam sürüyor.

Dış dünyayla çok az temas kuruyor. Yalnızca geçmişte sarayında olan, (eski Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı) Mansur Azzam ve (iş insanı) Yasser İbrahim gibi birkaç kişiyle iletişim halinde.

Esad ve ailesinin, Batı yaptırımlarından korunmuş zenginlikle desteklenerek Moskova'nın seçkin Rublyovka semtinde yaşadığı düşünülüyor. Bu bölgede Rus milyarderin yanısıra pek çok 'siyasi sürgüne' de ev sahipliği yapıyor.

Rus otoritelerin tamamen denklemden çıkardığı Beşar Esad'ın dışarıyla iletişim kurması yasak. Ayrıca Esad'ın eğitimini aldığı göz doktorluğuna döneceği bir kaynak şöyle açıklıyor;

'Rusça öğreniyor ve göz hekimliğini yeniden tazeliyor. Bu onun bir tutkusu; paraya ihtiyacı olmadığı açık. Savaş başlamadan önce bile Şam'da düzenli olarak göz doktorluğu yapardı. Moskova'daki zengin elitler onun potansiyel müşteri tabanı olabilir.'

Esma Esad'ın ise Rusya'da aldığı deneysel tedaviyle kanseri atlattığı da öğrenilenler arasında.

Esad’ın çocukları ise yeni hayatlarına adapte olmaya çalışıyor. Kızı Zeyn Esad, geçtiğimiz aylarda Moskova’nın prestijli üniversitelerinden MGIMO'dan mezun oldu. Çocuklar, sık sık lüks alışveriş yapıyor ve hem Moskova'da hem de Birleşik Arap Emirlikleri'nde yüksek profilli spor salonlarına ve salonlara kaydoluyor.

Haberin yapay zeka yorumlu özeti şöyle;

