İngiliz Basını Beşer Esad ve Ailesinin Moskova'daki Yaşamına Dair Bilgilere Ulaştı

Dış dünyayla çok az temas kuruyor. Yalnızca geçmişte sarayında olan, (eski Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı) Mansur Azzam ve (iş insanı) Yasser İbrahim gibi birkaç kişiyle iletişim halinde.

Esad ve ailesinin, Batı yaptırımlarından korunmuş zenginlikle desteklenerek Moskova'nın seçkin Rublyovka semtinde yaşadığı düşünülüyor. Bu bölgede Rus milyarderin yanısıra pek çok 'siyasi sürgüne' de ev sahipliği yapıyor.

Rus otoritelerin tamamen denklemden çıkardığı Beşar Esad'ın dışarıyla iletişim kurması yasak. Ayrıca Esad'ın eğitimini aldığı göz doktorluğuna döneceği bir kaynak şöyle açıklıyor;

'Rusça öğreniyor ve göz hekimliğini yeniden tazeliyor. Bu onun bir tutkusu; paraya ihtiyacı olmadığı açık. Savaş başlamadan önce bile Şam'da düzenli olarak göz doktorluğu yapardı. Moskova'daki zengin elitler onun potansiyel müşteri tabanı olabilir.'