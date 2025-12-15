İngiliz Basını Beşer Esad ve Ailesinin Moskova'daki Yaşamına Dair Bilgilere Ulaştı
Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından bir yıl geçti. 54 yıldır ülkeyi yöneten Esad ailesi ise soluğu Moskova'da aldı. Ancak Rusya'ya götürdüğü servetiyle gündeme düşen Beşer Esad ve ailesinin Rusya'daki lüks sürgününe dair çok az bilgi sızmıştı. Guardian Esad'a yakın kaynaklara ulaşarak devrik liderin Moskova günleri hakkında ilginç bilgilere erişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Esad ailesi Moskova'nın lüks bölgelerinden Rublyovka'da izole ve zenginlik içinde bir yaşam sürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Esma Esad'ın ise Rusya'da aldığı deneysel tedaviyle kanseri atlattığı da öğrenilenler arasında.
Haberin yapay zeka yorumlu özeti şöyle;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın