Hayatını Kaybeden Gülşah Durbay'ın Anlamlı Çocukluk Fotoğrafı Gündem Oldu
Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay bir süredir kolon kanseriyle mücadele ediyordu. 2 Aralık'tan beri yoğun bakımda olan Durbay geçtiğimiz gün yaşama gözlerini yumdu. Durbay'ın vefatıyla birlikte aynı yıl içinde iki başkanını kaybeden Manisalılar yasa boğulurken Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı olan Durbay'ın ilkokul töreninde çekilen fotoğrafı yeniden gündeme geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1997 yılında Manisa'nın Koldere Köyü'nde çekilen fotoğrafta Durbay elinde "Çocuk Yurdun Temelidir" yazılı bir pankart taşıyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Durbay'ın 28 yıl önce çekilen fotoğrafı günün en çok konuşulan karelerinden oldu.
Tepkiler şöyle;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın