Hayatını Kaybeden Gülşah Durbay'ın Anlamlı Çocukluk Fotoğrafı Gündem Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.12.2025 - 11:37

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay bir süredir kolon kanseriyle mücadele ediyordu. 2 Aralık'tan beri yoğun bakımda olan Durbay geçtiğimiz gün yaşama gözlerini yumdu. Durbay'ın vefatıyla birlikte aynı yıl içinde iki başkanını kaybeden Manisalılar yasa boğulurken Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı olan Durbay'ın ilkokul töreninde çekilen fotoğrafı yeniden gündeme geldi.

1997 yılında Manisa'nın Koldere Köyü'nde çekilen fotoğrafta Durbay elinde "Çocuk Yurdun Temelidir" yazılı bir pankart taşıyordu.

Durbay fotoğraftan 27 yıl sonra %38 oy alarak Manisa tarihinin ilk kadın belediye başkanı seçilmişti. Gülşah Durbay belediyenin düzenlediği Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde “Cumhuriyet, Manisa'nın bir köyünden doğan bir kadının Şehzadeler'e belediye başkanı olabilme ihtimalidir.” sözlerini söyleyerek bu fotoğrafa ister istemez atıfta bulunmuştu.

Durbay'ın 28 yıl önce çekilen fotoğrafı günün en çok konuşulan karelerinden oldu.

Tepkiler şöyle;

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
