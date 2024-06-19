İzmir Amerikan Lisesi'nden Bir Öğrenci Okulunun İlginç Yasaklarını ve Kurallarını Paylaştı

Okulların düzenli ve verimli bir şekilde işleyebilmesi için kuralların varlığı büyük önem taşır. Kurallar, öğrencilerin ve öğretmenlerin ne yapmaları ve ne yapmamaları gerektiğini belirler. Bu, okulun düzenini sağlar ve öğrencilerin eğitimlerine odaklanmalarını kolaylaştırır. Kurallar aynı zamanda öğrencilere disiplin ve sorumluluk duygusunu öğretir. Fakat bu kuralların dengeli olması oldukça önemli.
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İzmir Amerikan Lisesi'nde okuyan bir öğrenci, okulunun ilginç kurallarını paylaştı.
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Öğrencinin saydığı kurallar, özellikle devlet okulu öğrencilerine oldukça garip geldi.
İşte o kurallar;
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