İyi Bir Yaşam İçin En Çok Neye İhtiyacın Var?
Senin iyi bir yaşam için neye ihtiyacın var hiç düşündün mü? Dur hiç düşünme çünkü biz söylüyoruz. İyi bir yaşam için neye ihtiyacın olduğunu öğrenmek istiyorsan testi çözmeye başla çünkü sonucu en sonda. Günlük hayatındaki rutinlerini anlat, biz de sana iyi gelecek şeyi söyleyelim.
1. Öncelikle güne genellikle kaç gibi başlıyorsun?
2. Sabah uyanır uyanmaz ilk hangisini içersin?
3. Rutin olarak spor yapıyor musun?
4. Kahvaltı yapıyor musun?
5. Zor bir günün ardından seni bunlardan en çok hangisi rahatlatır?
6. Gün içinde enerjini korumak için ne yapıyorsun?
7. Rahatlamak için şu an nerede olmak isterdin?
8. Hedefine ulaşmak için ihtiyacın olan şey sence ne?
Bol su tüketimine!
İyi bir uykuya!
Sosyal bağları güçlendirmene!
Kişisel gelişime odaklanmaya!
