İtalya'da Yapılan Bir Tiramisu Servisi Ülkemizde Hiç de Beğenilmedi!

İtalya'da Yapılan Bir Tiramisu Servisi Ülkemizde Hiç de Beğenilmedi!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
25.01.2026 - 09:37

İtalya, hem tarihiyle hem de yemekleriyle meşhur bir ülke. İtalya'ya gittiyseniz pizza yemeden, makarna yemeden dönmezsiniz. Tabii tatlıyla da aranız iyiyse dünyaca ünlü tiramisulardan yememek olmaz. 

Tiramisu, özellikle son yıllarda tüm dünyada viral olan bir tatlı. İtalyanlar da bu işi biraz abartıp tiramisu yapımını şova dönüştürmüş. Venedik'te yapılan bir tiramisu sunumu, ülkemizde pek de beğenilmedi.

Buradan izleyebilirsiniz;

Gelin bu sunuma gelen yorumlara bakalım;

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
