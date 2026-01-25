İtalya'da Yapılan Bir Tiramisu Servisi Ülkemizde Hiç de Beğenilmedi!

İtalya, hem tarihiyle hem de yemekleriyle meşhur bir ülke. İtalya'ya gittiyseniz pizza yemeden, makarna yemeden dönmezsiniz. Tabii tatlıyla da aranız iyiyse dünyaca ünlü tiramisulardan yememek olmaz.

Tiramisu, özellikle son yıllarda tüm dünyada viral olan bir tatlı. İtalyanlar da bu işi biraz abartıp tiramisu yapımını şova dönüştürmüş. Venedik'te yapılan bir tiramisu sunumu, ülkemizde pek de beğenilmedi.