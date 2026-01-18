Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Koca bir haftayı daha geride bırakırken bizlere eşlik eden sosyal medya paylaşımları oldu. Kimisi bizi güldürdüğü için kimisi de duygudan duyguya sürüklediği için akıllarımızda bir yer edindi. Bu hafta da yemeklerle ilgili komik tweetler atanlar oldukça fazlaydı!
Yemeklerle ilgili komik tweetler mi olur demeyin, bal gibi de oluyor :)
Bizi mutlu eden bir görselle başlayalım;
Bu hafta en çok tiramisu toplarını konuştuk;
Hiç aklıma gelmemişti 👀
👇🏻😂
👇🏻
Hmmm
Kurabiye keki;
👇🏻
Yanında da asidi kaçmış kola.
Köşe başlarına da tiramisucular açılacak mı, açılsın lütfen!
Minik ağaçlar 🥹
10/10 tespit
Odak böreğin üstündeki yağda.
Daha çok sucuk yiyormuş hissi;
😂😂😂
Haftaya görüşmek üzere!
