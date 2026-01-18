onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
18.01.2026 - 15:03

Koca bir haftayı daha geride bırakırken bizlere eşlik eden sosyal medya paylaşımları oldu. Kimisi bizi güldürdüğü için kimisi de duygudan duyguya sürüklediği için akıllarımızda bir yer edindi. Bu hafta da yemeklerle ilgili komik tweetler atanlar oldukça fazlaydı!

Yemeklerle ilgili komik tweetler mi olur demeyin, bal gibi de oluyor :)

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bizi mutlu eden bir görselle başlayalım;

Bizi mutlu eden bir görselle başlayalım;
twitter.com

Bu hafta en çok tiramisu toplarını konuştuk;

Bu hafta en çok tiramisu toplarını konuştuk;
twitter.com

Hiç aklıma gelmemişti 👀

Hiç aklıma gelmemişti 👀
twitter.com

👇🏻😂

👇🏻😂
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hmmm

Hmmm
twitter.com

Kurabiye keki;

Kurabiye keki;
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Yanında da asidi kaçmış kola.

Yanında da asidi kaçmış kola.
twitter.com

Köşe başlarına da tiramisucular açılacak mı, açılsın lütfen!

Köşe başlarına da tiramisucular açılacak mı, açılsın lütfen!
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Minik ağaçlar 🥹

Minik ağaçlar 🥹
twitter.com

10/10 tespit

10/10 tespit
twitter.com

Odak böreğin üstündeki yağda.

Odak böreğin üstündeki yağda.
twitter.com

Daha çok sucuk yiyormuş hissi;

Daha çok sucuk yiyormuş hissi;
twitter.com

😂😂😂

😂😂😂
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Haftaya görüşmek üzere!

Haftaya görüşmek üzere!
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın