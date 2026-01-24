İstanbul’un En İyi Otelleri: Tarih ve Boğaz Arasında Lüks Konaklamanın Adresi
Eşsiz tarihi ile asırlara meydan okuyan İstanbul, geçmişin ihtişamını bugünün konforuyla buluşturuyor. İstanbul’un en iyi otelleri, elbette Osmanlı saraylarından tarihi köşklere, Bizans mirasının izlerini taşıyan yapılardan modern mimariye her devrin izlerini taşıyor. Üstelik iki yakalı şehrin eşsiz Boğaz manzarası, her köşesinde ayrı bir hikaye saklayan canlı ve dinamik ruhu da konaklama deneyiminize eşlik ediyor.
Sadece konaklama değil kimi zaman saray ihtişamını, kimi zaman asırlık duvarların sessiz zarafetini ve modern lüksün kusursuz detaylarını bir arada deneyimlemek isteyenler İstanbul'un en lüks otellerini tercih ediyor.
Peki, İstanbul'un en lüks ve şık otelleri hangileri? İstanbul'da nerede kalınır?
Çırağan Palace Kempinski
Raffles Istanbul
Mandarin Oriental Bosphorus
The Ritz‑Carlton
Four Seasons Hotel Istanbul At The Bosphorus
Four Seasons Hotel Istanbul At Sultanahmet
The St. Regis Istanbul
Park Hyatt Istanbul ‑ Macka Palas
Hagia Sofia Mansions Istanbul, Curio Collection by Hilton
Pera Palace Hotel
Sözbir Mansion
Rixos Tersane Istanbul
Hilton Istanbul Bomonti Hotel & Conference Center
Romance Istanbul Hotel
Sura Hagia Sophia Hotel
The Bank Hotel İstanbul
Soho House
Sumahan on The Water
