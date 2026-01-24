İstanbul’un En İyi Otelleri: Tarih ve Boğaz Arasında Lüks Konaklamanın Adresi

Eşsiz tarihi ile asırlara meydan okuyan İstanbul, geçmişin ihtişamını bugünün konforuyla buluşturuyor. İstanbul’un en iyi otelleri, elbette Osmanlı saraylarından tarihi köşklere, Bizans mirasının izlerini taşıyan yapılardan modern mimariye her devrin izlerini taşıyor. Üstelik iki yakalı şehrin eşsiz Boğaz manzarası, her köşesinde ayrı bir hikaye saklayan canlı ve dinamik ruhu da konaklama deneyiminize eşlik ediyor.

Sadece konaklama değil kimi zaman saray ihtişamını, kimi zaman asırlık duvarların sessiz zarafetini ve modern lüksün kusursuz detaylarını bir arada deneyimlemek isteyenler İstanbul'un en lüks otellerini tercih ediyor.

Peki, İstanbul'un en lüks ve şık otelleri hangileri? İstanbul'da nerede kalınır?