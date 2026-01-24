onedio
İstanbul’un En İyi Otelleri: Tarih ve Boğaz Arasında Lüks Konaklamanın Adresi

İstanbul’un En İyi Otelleri: Tarih ve Boğaz Arasında Lüks Konaklamanın Adresi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
24.01.2026 - 16:58

Eşsiz tarihi ile asırlara meydan okuyan İstanbul, geçmişin ihtişamını bugünün konforuyla buluşturuyor. İstanbul’un en iyi otelleri, elbette Osmanlı saraylarından tarihi köşklere, Bizans mirasının izlerini taşıyan yapılardan modern mimariye her devrin izlerini taşıyor. Üstelik iki yakalı şehrin eşsiz Boğaz manzarası, her köşesinde ayrı bir hikaye saklayan canlı ve dinamik ruhu da konaklama deneyiminize eşlik ediyor. 

Sadece konaklama değil kimi zaman saray ihtişamını, kimi zaman asırlık duvarların sessiz zarafetini ve modern lüksün kusursuz detaylarını bir arada deneyimlemek isteyenler İstanbul'un en lüks otellerini tercih ediyor. 

Peki, İstanbul'un en lüks ve şık otelleri hangileri? İstanbul'da nerede kalınır?

Çırağan Palace Kempinski

Çırağan Palace Kempinski

Çırağan Palace Kempinski, İstanbul Boğazı'ndaki eşsiz konumu, 17. yüzyıla dayanan tarihi ve Osmanlı İmparatorluğu'na ait tek saray olma özelliği ile göz kamaştırıyor. Konuklarına adeta zamanda yolculuk yaptıran Çırağan Sarayı, gastronomik bir deneyim ve 5 yıldızlı lüks bir konfor da vadediyor. 

Adres: Çırağan Caddesi 32, 34349 Istanbul, Türkiye

Instagram: @cpkempinski

Konum

REZERVASYON İÇİN TIKLAYIN

Raffles Istanbul

Raffles Istanbul

Raffles İstanbul, modern lüksü bu eşsiz şehrin zengin mirasıyla kusursuzca birleştiriyor. Karadeniz'den Marmara Denizi'ne kadar uzanan panoramik manzarası, İstanbul'un dinamik enerjisi ve tarihin derinliğini harmanlıyor. Performans Sanatları Merkezi ve Zorlu Center'ın önemli bir parçasını oluşturuyor. 

Adres: Levazım Mahallesi Vadi Caddesi Zorlu Center 34340 Beşiktaş/İstanbul Türkiye

Instagram: @rafflesistanbul

Konum

REZERVASYON İÇİN TIKLAYIN

Mandarin Oriental Bosphorus

Mandarin Oriental Bosphorus

Mandarin Oriental, lüks konaklama sektöründe yenilikçi bir lider olarak nitelendirilen, Jardine Matheson Grubu'nun bir üyesidir. 60 yılı aşan bir deneyim ile 28 ülkede dünyanın en lüks otel, tatil köyü ve rezidans deneyimi konuklarına sunan Mandarin Oriental, İstanbul'da da Asya mirasını, yerel kültürü ve benzersiz tasarımını yansıtıyor. 

Adres: Kuruçeşme, Muallim Naci Caddesi. No:62, 34345 Beşiktaş, İstanbul  34345

Instagram: @mo_istanbul

Konum

REZERVASYON İÇİN TIKLAYIN

The Ritz‑Carlton

The Ritz‑Carlton

Aksoy Holding'in çatısı altında faaliyet gösteren The Ritz‑Carlton, Dolmabahçe semtinde, İstanbul'un eşsiz cazibe merkezlerinden çoğuna yürüme mesafesindeki konumu ile dikkat çekiyor. Boğaz ve Dolmabahçe Sarayı manzaralı 239 oldalı otel, İstanbul Havalimanı'na ise arabayla 40 dakika mesafededir.  

Adres: Suzer Plaza Askerocagi Caddesi, No:6, 34367 Elmadağ, 34367 Şişli/İstanbul

Instagram: @ritzcarltonistanbul

Konum

REZERVASYON İÇİN TIKLAYIN

Four Seasons Hotel Istanbul At The Bosphorus

Four Seasons Hotel Istanbul At The Bosphorus

Four Seasons Hotel Bosphorus, İstanbul'un en iyi otellerinden biri olarak ikonik Boğaz manzarası, titizlikle tasarlanmış oda ve süitleriyle konfor ve zarafetin adresi oluyor. Lüks konaklama denilince Boğaz'ın en iyileri arasında yerini alan Four Seasons ayrıcalıkları ve mükemmelliğe olan bağlılığıyla konforu her an hissedeceksiniz. 

Adres: Çırağan Caddesi No:28 Beşiktaş, Istanbul, Turkey 34349

Instagram: @fsbosphorus

Konum

REZERVASYON İÇİN TIKLAYIN

Four Seasons Hotel Istanbul At Sultanahmet

Four Seasons Hotel Istanbul At Sultanahmet

İstanbul'un tarihi Sultanahmet bölgesinde yüzyıllık eşsiz bir mirasa sahip neoklasik rezidans Four Seasons ekibinin özenle sürdürülen restorasyon çalışmalarının ardından 2022 yılında konuklarına kapılarını açtı. Sultanahmet Camii ve Ayasofya gibi ikonik yapıların hemen yanındaki Four Seasons Hotel Istanbul At Sultanahmet, tarihin çağdaş konforunu, zarafet ve huzurla konuklarına sonuyor. 

Adres: Tevkifhane Sokak No. 1 Sultanahmet-Eminönü, İstanbul, Turkey 34110

Instagram: @fssultanahmet

Konum

REZERVASYON İÇİN TIKLAYIN

The St. Regis Istanbul

The St. Regis Istanbul

The St. Regis İstanbul, Nişantaşı'nda Art Deco ve Art Nouveau dönemlerinin Avrupa yapılarıyla çevrili eşsiz bir atmosferde konuklarını karşılıyor. Wolfgang Puck'ın Spago'sunda çatı katında enfes bir akşam yemeği deneyimi yaşayabilir ve St. Regis Brasserie'nin terasında dünya mutfağının tadını çıkarabilirsiniz. İstanbul'un zaman üstü ihtişamı ve modern şıklığı ile göz kamaştıran tatil sizi bekliyor. 

Adres: Harbiye, Mim Kemal Öke Cd. No:35, 34367 Şişli/İstanbul

Instagram: @stregisistanbul

Konum

REZERVASYON İÇİN TIKLAYIN

Park Hyatt Istanbul ‑ Macka Palas

Park Hyatt Istanbul ‑ Macka Palas

1922 tarihli Art Deco tasarımı Park Hyatt Istanbul - Macka Palas, İstanbul'un moda ve kültür bölgesi Nişantaşı'nda bulunuyor. Her odası vintage detaylarla zenginleştirilmiş ve hem tatil hem iş seyahatleri için ideal bir atmosfere sahip olan Park Hyatt, Roof Bar 805'te panoramik şehir manzarası eşliğinde enfes ziyafetlerin de adresi oluyor.

Adres: TeşvikiyeBronz Sokak No:4, Şişli/ Istanbul, Turkey 34367

Instagram: @parkhyattistanbul

Konum

REZERVASYON İÇİN TIKLAYIN

Hagia Sofia Mansions Istanbul, Curio Collection by Hilton

Hagia Sofia Mansions Istanbul, Curio Collection by Hilton

İstanbul'un 'Eski Şehir' yani Fatih bölgesindeki Hagia Sofia Mansions, Hilton markasının kalite anlayışı ile konuklarını ağırlıyor. Spa merkezimizde Türk hamamı ve 1500 yıllık tarihi bir sarnıç bulunan Hagia Sofia Mansions, adeta zamanda yolculuğa davet ediyor sizi! Sultanahmet Camii, Ayasofya Müzesi ve Yerebatan Sarnıcı'na 500 metre mesafedeki otelde geçmişin zarafeti, günümüzün lüks ve konfor algısı bir araya geliyor. 

Adres: Sultanahmet, Kabasakal Cd. No:5, 34122 Fatih/İstanbul

Instagram: @hagiasofiamansionsistanbul

Konum

REZERVASYON İÇİN TIKLAYIN

Pera Palace Hotel

Pera Palace Hotel

İstanbul'un tam kalbinde yer alan Pera Palace Hotel, 1895 yılında konuklarına kapılarını açtı. Türkiye'nin ilk Avrupa standartlarındaki oteli olarak bilinen müze otel, 101 numaralı odasında Mustafa Kemal Atatürk'ü ağırladı. Haliç manzaralı otelin eşsiz konumu ve tarih kokan atmosferinde Türk ve dünya mutfağından seçkilerle zamanda yolculuk yapabilirsiniz adeta!  

Adres: Meşrutiyet Caddesi, Evliya Çelebi, Tepebaşı Cd. No:52, 34430 Beyoğlu/İstanbul

Instagram: @perapalacehotel

Konum

REZERVASYON İÇİN TIKLAYIN

Sözbir Mansion

Sözbir Mansion

Anadolu yakasının en güzel destinasyonlarından Riva'nın zirvesinde yer alan Sözbir Mansion, Beykoz dağları, orman, Riva Deresi ve deniz manzarasını bir arada sunuyor konuklarına! 'Doğada şıklık' teması ile konuklarına kapılarını açan Sözbir Mansion, 3. köprünün Anadolu Yakası’ndaki ilk çıkışına 1 km mesafede İstanbul'da saklı bir Toskana masalına hayat veriyor! 

Adres: Riva, Kaside Sokağı no:3/2, 34829 Beykoz/İstanbul

Instagram: @sozbir_mansion

Konum

Rixos Tersane Istanbul

Rixos Tersane Istanbul

Rixos Tersane İstanbul, Haliç'in tarihi Tersane semtinde konuklarını ağırlıyor. 600 yıllık tersanelerin zengin mirası ile modern ihtişamı harmanlayan Rixos ayrıcalıkları ile lüks ve konforlu bir tatil sizi bekliyor.

Adres: Camiikebir, Taşkızak Tersanesi Caddesi No:23/1, 34440 Beyoğlu/İstanbul

Instagram: @rixostersaneistanbul

Konum

REZERVASYON İÇİN TIKLAYIN

Hilton Istanbul Bomonti Hotel & Conference Center

Hilton Istanbul Bomonti Hotel & Conference Center

Bomontiada'nın karşısında Hilton ayrıcalıklarını deneyimleyeceğiniz Bomonti Hotel'de lüks, konforlu ve unutulmaz bir deneyim sizi bekliyor. Nişantaşı'nın alışveriş merkezleri, butikleri, Taksim Meydanı, Dolmabahçe Sarayı, Kapalıçarşı ve Sultanahmet Camii'ne yakın konumu ile Hilton Istanbul Bomonti Hotel hem iş hem tatil keyfiniz için biçilmiş kaftan! 

Adres: Merkez, Silahşör Cd. No:42, 34381 Şişli/İstanbul, Istanbul, Turkey 34381

Instagram: @hiltonistanbulbomonti

Konum

REZERVASYON İÇİN TIKLAYIN

Romance Istanbul Hotel

Romance Istanbul Hotel

Romance İstanbul Hotel, Tarihi yarımadanın modern İstanbul ile kesiştiği noktada yer alıyor. 40 odalı Romance İstanbul'da Osmanlı saraylarını aratmayan bir tarz, lüks odalar ve tarih ile çevirili kalıntılar sizi bekliyor. Tarihi hissetmeye hazır olun.

Adres: Hoca Paşa, Hüdavendigar Cd. No:5, 34110 Fatih/İstanbul

Instagram: @romanceistanbulhotel

Konum

REZERVASYON İÇİN TIKLAYIN

Sura Hagia Sophia Hotel

Sura Hagia Sophia Hotel

Sultanahmet’in tam kalbindeki 5 yıldızlı Sura Hagia Sophia Hotel, misafilerine Tarihi Yarımada’yı yürüyerek keşfetmek fırsatı sunuyor. 2014 yılında hizmete giren otel, Sura Hotel ailesinin bir parçası.

Adres: Divanyolu Cd. Alemdar Mh. Ticarethane Sk. No:10 Sultanahmet, Istanbul, 34122, Turkey

Instagram: @surahotels

Konum

REZERVASYON İÇİN TIKLAYIN

The Bank Hotel İstanbul

The Bank Hotel İstanbul

“Tarihin Hazinesi' The Bank Hotel İstanbul, Bohem ruhlu Beyoğlu’nu ve tarihi Sultanahmet’i keşfetmek isteyen misafirlerini Karaköy'de ağırlıyor. Tarihe tanıklık eden şehrin, Tarihi yarımada manzarasında, Michelin Seçkisinde yerini alan lezzetlerle enfes bir konaklama deneyimi sizi bekliyor. 

Adres: Azapkapı, Bankalar Cd. No:5 Karaköy, 34421 Beyoğlu/İstanbul

Instagram: @thebankhotelistanbul

Konum

REZERVASYON İÇİN TIKLAYIN

Soho House

Soho House

Soho House İstanbul, 1873'te inşa edilmiş Palazzo Corpi'de bulunan, orijinal 19. yüzyıl fresklerine ve Türk hamamına sahip bir mekandır. Boks ringi, gösterim odası ve Boğaz manzaralı çatı terası bulunan bir spa ve spor salonu ile dört restoran seçeneği sunar.

Adres: Evliya Çelebi, Meşrutiyet Cd. No:56, 34430 Beyoğlu/İstanbul

Instagram: @sohohouseistanbul

Konum

REZERVASYON İÇİN TIKLAYIN

Sumahan on The Water

Sumahan on The Water

Sumahan on the Water, geç Osmanlı döneminden kalma bir rakı fabrikasının dönüştürülmesiyle oluşan tarihi bir oteldir. İki yüz yıllık bu bina, 2005'ten bu yana misafirperverliği ve muhteşem ortamıyla ziyaretçilerine keyifli bir deneyim sunuyor. Aynı zamanda, Sumahan, kuşaklardır aynı aileye ait olan az sayıdaki Boğaz kıyısındaki binalardan biridir. 

Adres: Kuleli Caddesi 43 Çengelköy, Istanbul, Turkey 34684

Instagram: @sumahanonthewater

Konum

REZERVASYON İÇİN TIKLAYIN

