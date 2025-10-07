Istanbul Slush’D, Türkiye’nin Girişimcilik Ekosistemini Dünya Sahnesine Taşıdı

Dünyanın en prestijli girişimcilik platformlarından Slush, ilk kez İstanbul'da Slush’D etkinliğini gerçekleştirdi. Etkinlik, yerel girişimlerle küresel yatırımcıları buluşturarak Türkiye girişimcilik ekosisteminin uluslararası görünürlüğünü artırdı.

2008’de Finlandiya’nın Helsinki şehrinde birkaç öğrenci tarafından gönüllülük esasıyla başlatılan ve bugün Avrupa’nın en etkili girişimcilik buluşması olarak kabul edilen Slush, Türkiye’de ilk kez Istanbul Slush’D adıyla düzenlendi. İki gün boyunca süren ve ilham veren konuşmacıları, yatırımcı-girişimci eşleşmeleri ve uluslararası iş birlikleriyle öne çıkan etkinlik; Türkiye, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Amerika başta olmak üzere farklı bölgelerden, toplamda 1000’in üzerinde girişimci, yatırımcı ve teknoloji liderini İstanbul’da bir araya getirerek Türkiye girişimcilik ekosisteminin küresel görünürlüğünü güçlendirdi. Yaklaşık 60 gönüllü öğrenci ve yeni mezun etkinliğin operasyonel sürecinde yer alarak kariyer ve network fırsatı yakaladı. Etkinlik özelinde geliştirilen mobil uygulamada toplam 400’den fazla yatırımcı ve 650’nin üzerinde girişimci eşleşti, böylece yerel girişimcilerin küresel yatırımcılarla buluşmasına zemin hazırlandı.

Etkinlik; dayanıklı kurucular, Türkiye’nin yükselen güç merkezi haline gelmesi ve sınır tanımayan inovasyon olmak üzere üç ana tema etrafında şekillendi.