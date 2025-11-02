onedio
İstanbul İçin Kullanılan "Yedi Tepeli Şehir" İfadesinde Bahsi Geçen Tepeler Hangileri?

Dilara Bağcı Peker
02.11.2025 - 21:36

ATV ekranlarının sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster 2 Kasım Pazar akşamı da ekranlarda. Usta isim Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen heyecanlı yarışmada yarışmacılara birbirinden ilginç sorular yöneltiliyor. Bu kez bir yarışmacıya 'Hangisi İstanbul İçin Kullanılan 'Yedi Tepeli Şehir' İfadesinde Bahsi Geçen Yedi Tepeden Biridir?' sorusu yöneltildi.

Peki bu sorunun cevabı nedir?

Hangisi İstanbul İçin Kullanılan "Yedi Tepeli Şehir" İfadesinde Bahsi Geçen Yedi Tepeden Biridir?

Hangisi İstanbul İçin Kullanılan "Yedi Tepeli Şehir" İfadesinde Bahsi Geçen Yedi Tepeden Biridir?

A: Çamlıca

B: Pierre Loti

C: Alemdağ

D: Çemberlitaş

Doğru Cevap: D, yani Çemberlitaş

Çemberlitaş, İstanbul'un yedi tepesinden biridir. 

İstanbul'un yedi tepesi aşağıdaki gibidir:

  • 1.Sarayburnu Tepesi

  • 2.Çemberlitaş Tepesi

  • 3.Süleymaniye (Beyazıt) Tepesi

  • Fatih Tepesi

  • 5.Yavuz Selim Tepesi

  • 6.Edirnekapı Tepesi

  • 7. Kocamustafapaşa Tepesi

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
