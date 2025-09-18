onedio
İstanbul’da Yılın En Hype Eventi: Monkey Project x No Art

18.09.2025 - 17:33

İstanbul’un müzik deneyimine yeni bir bakış açısı kazandıran Monkey Project, şehri dünyanın festival haritasına taşıyan etkinlikleriyle benzersiz bir deneyim sunmaya devam ediyor. Sadece müzik değil; sahne tasarımı, atmosfer ve enerjiyle katılımcılarına İstanbul’un en özel anlarını yaşatıyor. Şimdiye kadar dünya çapında birçok uluslararası ismi Türkiye’ye taşıyarak şehrin müzik kültürüne yeni bir soluk kazandırdı.

Monkey Project x No Art İstanbul’da

2025, Monkey Project için bir dönüm noktası. Dünyaca ünlü bağımsız organizasyon No Art ilk kez İstanbul’a geliyor. Amsterdam merkezli No Art; elektronik müzik, görsel sanatlar ve performatif deneyimleri bir araya getirerek katılımcılarına sadece bir gece değil, hafızalara kazınacak kolektif hikâyeler armağan ediyor.

Bu eşsiz buluşma, Monkey Project’in exclusive venuesu olan tarihi Grand Factory’de gerçekleşecek. Tersane dokusunu modern sahne tasarımıyla birleştiren bu ikonik warehouse mekân, İstanbul’un gece hayatına yepyeni bir enerji katacak.

Unutulmaz Bir Line-Up

Gecenin müzik yolculuğunu; elektronik müzik sahnesinin önde gelen isimleri Anotr , Seth Troxler, Ben Sterling ve Charmaine üstlenecek. Her biri kendine özgü tarzıyla sahnede yerini alacak olan bu sanatçılar, İstanbul’a uzun süre hatırlanacak bir performans serisi yaşatacak.

9’dan 4’e: Şehrin En Özel Buluşması

Monkey Project’in Yolculuğu Devam Ediyor!

