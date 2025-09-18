İstanbul’da Yılın En Hype Eventi: Monkey Project x No Art
İstanbul’un müzik deneyimine yeni bir bakış açısı kazandıran Monkey Project, şehri dünyanın festival haritasına taşıyan etkinlikleriyle benzersiz bir deneyim sunmaya devam ediyor. Sadece müzik değil; sahne tasarımı, atmosfer ve enerjiyle katılımcılarına İstanbul’un en özel anlarını yaşatıyor. Şimdiye kadar dünya çapında birçok uluslararası ismi Türkiye’ye taşıyarak şehrin müzik kültürüne yeni bir soluk kazandırdı.
Monkey Project x No Art İstanbul’da
9’dan 4’e: Şehrin En Özel Buluşması
Monkey Project’in Yolculuğu Devam Ediyor!
