onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul'da Ters Yönde Giden Sürücülerin 'Pişkin' Cevapları Sinirleri Hoplattı

İstanbul'da Ters Yönde Giden Sürücülerin 'Pişkin' Cevapları Sinirleri Hoplattı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
26.11.2025 - 16:40

Megakent İstanbul'un trafiğinde yaşanan olumsuz olaylara bir yenisi daha eklendi. İstanbul'daki vatandaşlardan gelen videoları paylaşan Asayiş Berkemal hesabı bu kez Maltepe'den bir video paylaştı. Bir sürücü, ters yönden gelen iki kişiyi videoya çekti. Videoya çekilen bir kişi ise 'İstediğim yerden gelirim babanın yeri mi?' diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: Asayiş Berkemal

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

"İstediğim yerden gelirim babanın yeri mi?"

"İstediğim yerden gelirim babanın yeri mi?"

İstanbul Maltepe'de ters yönde giden iki sürücü, kendilerini görüntüleyen şahsa tepki gösterdi. 'Sen ne ayaksın?' diyen bir sürücü, karşısındaki şahsı kameraya çekti. Arkadan gelen diğer kişi ise 'İstediğim yerden gelirim babanın yeri mi?' diyerek kendisini çeken kişiye tepki gösterdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın