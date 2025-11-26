İstanbul'da Ters Yönde Giden Sürücülerin 'Pişkin' Cevapları Sinirleri Hoplattı
Megakent İstanbul'un trafiğinde yaşanan olumsuz olaylara bir yenisi daha eklendi. İstanbul'daki vatandaşlardan gelen videoları paylaşan Asayiş Berkemal hesabı bu kez Maltepe'den bir video paylaştı. Bir sürücü, ters yönden gelen iki kişiyi videoya çekti. Videoya çekilen bir kişi ise 'İstediğim yerden gelirim babanın yeri mi?' diyerek tepki gösterdi.
Kaynak: Asayiş Berkemal
Buradan izleyebilirsiniz;
