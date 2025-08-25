onedio
İstanbul'da TEM'de Büyük Kaza: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, Çok Sayıda Yaralı Var

İstanbul'da TEM'de Büyük Kaza: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, Çok Sayıda Yaralı Var

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.08.2025 - 08:46 Son Güncelleme: 25.08.2025 - 09:08

TEM Otoyolu Halkalı mevkisinde aralarında kamyonun ve otobüsün de karıştığı kaza nedeniyle trafik durdu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 9 yaralının olduğu öğrenildi.

İşte kaza yerinden gelen ilk görüntüler...

TEM’de kaza oldu, ölü ve yaralılar var, yol kapandı!

TEM’de kaza oldu, ölü ve yaralılar var, yol kapandı!

TEM Otoyolu Edirne istikametinde aralarında hafriyat kamyonu ve 2 otobüsün de karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle tüm şeritler trafiğe kapandı. Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
