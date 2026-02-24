onedio
Astroloji Testleri
Burcuna Göre Senden Neden Nefret Ediyorlar?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
24.02.2026 - 12:03

Kimse mükemmel değil… Ama kabul edelim: Her burcun sinir bozucu bir “imza özelliği” var. Kimisi fazla dobra, kimisi aşırı duygusal, kimisi de “ben bilirim” modunda. Peki insanlar senin en çok hangi özelliğine tahammül edemiyor?

Burcunu seç, astrolojik gölge tarafınla yüzleş. Eğleneceğiz ama biraz da dürüst olacağız!

