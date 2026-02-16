Burçlar ve Psikopatlık Seviyeleri! Sen Kaçıncı Sıradasın?

Herkesin içinde minicik bir “karanlık taraf” vardır. Kimi intikamı unutur, kimi asla unutmaz. Kimi sinirlenince susar, kimi plan yapar. Peki burcuna göre sen psikopatlık sıralamasında kaçıncı sıradasın? Bu testte sadece burcunu seçiyorsun ve astrolojik karakter özelliklerine göre hazırlanan eğlenceli sıralamadaki yerini öğreniyorsun.

Hazırsan başlayalım!