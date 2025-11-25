İstanbul da Listede! Birleşmiş Milletler Dünyanın En Kalabalık Şehirlerini Açıkladı
Birleşmiş Milletler (BM), 'Dünya Kentleşme Beklentileri 2025' raporunu yayınladı. Şehir nüfuslarının güncel projeksiyonları açıklandı. İstanbul 15 milyon 15 bin nüfusuyla dünyanın en kalabalık 18. kenti konumuna yükseldi. Raporda, Asya'daki dev metropollerin listenin üst sıralarını domine ederken, İstanbul'un hızlı kentleşmesiyle dikkat çekti.
Asya kentleri zirvede!
Endonezya'nın başkenti Cakarta listede lider.
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
