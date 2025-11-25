onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İstanbul da Listede! Birleşmiş Milletler Dünyanın En Kalabalık Şehirlerini Açıkladı

İstanbul da Listede! Birleşmiş Milletler Dünyanın En Kalabalık Şehirlerini Açıkladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.11.2025 - 01:17

Birleşmiş Milletler (BM), 'Dünya Kentleşme Beklentileri 2025' raporunu yayınladı. Şehir nüfuslarının güncel projeksiyonları açıklandı. İstanbul 15 milyon 15 bin nüfusuyla dünyanın en kalabalık 18. kenti konumuna yükseldi. Raporda, Asya'daki dev metropollerin listenin üst sıralarını domine ederken, İstanbul'un hızlı kentleşmesiyle dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Asya kentleri zirvede!

Asya kentleri zirvede!

BM verilerine göre, Jakarta 41 milyon 914 bin nüfusuyla listenin zirvesinde yer alıyor. Dakka ve Tokyo gibi devler de birinciyi takip ediyor. İstanbul'un 2050'ye kadar nüfusunun 16 milyon 303 bine ulaşacağı öngörülüyor.

Endonezya'nın başkenti Cakarta listede lider.

Endonezya'nın başkenti Cakarta listede lider.

Listenin tam hali şöyle;

1)Jakarta (Endonezya) 41.914.000

2) Dakka (Bangladeş) 36.585.000

3) Tokyo (Japonya) 33.413.000

4) Delhi (Hindistan) 30.222.000

5) Şanghay (Çin) 29.559.000

6) Guangzhou (Çin) 27.563.000

7) Kahire (Mısır) 25.566.000

8) Manila (Filipinler) 24.735.000

9) Kalküta (Hindistan) 22.550.000

10)Seul (Güney Kore) 22.490.000

11) Karaçi (Pakistan) 21.423.000

12) Mumbai (Hindistan) 20.203.000

13) Sao Paulo (Brezilya) 18.950.000

14) Bangkok (Tayland) 18.180.000

15) Mexico City (Meksika) 17.734.000

16) Pekin (Çin) 17.013.000

17) Lahor (Pakistan) 15.156.000

18) İstanbul (Türkiye) 15.015.000

19) Moskova (Rusya) 14.525.000

20) Ho Chi Minh Şehri (Vietnam) 14.053.000

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın