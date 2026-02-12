onedio
İsrail'in Dijital İşgal Ekibi: Veri Sömürüsünden Siber Savaşa "Birim 8200" Nedir?

İsrail'in Dijital İşgal Ekibi: Veri Sömürüsünden Siber Savaşa "Birim 8200" Nedir?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.02.2026 - 14:41

İsrail Savunma Kuvvetleri bünyesinde yer alan Birim 8200, modern siber istihbarat ve teknoloji dünyasının en tartışmalı ve etkili yapılarından biri olarak kabul edilir. Sadece bir askeri istihbarat kolu değil, aynı zamanda küresel teknoloji ekosistemini besleyen stratejik bir 'kuluçka merkezi' işlevi görür.

Kaynak: https://www.indyturk.com/node/745993/...
Birim 8200 Nedir?

Birim 8200 Nedir?

Resmi adıyla 'Merkezi İstihbarat Toplama Birimi' olan 8200, İsrail Askeri İstihbarat Direktörlüğü (Aman) çatısı altında faaliyet gösterir. Temel görevi sinyal istihbaratı (SIGINT) toplamak, kod kırmak ve siber savaş operasyonları yürütmektir. Mossad gibi dış istihbarat odaklı ve saha operasyonlarına dayalı bir yapıdan ziyade, teknoloji odaklı ve veri madenciliği üzerine kurulu devasa bir dijital merkezdir.

Genç yaşta (genellikle 18) birime seçilen personelin yüksek teknik yetkinlik ve farklı düşünme becerisiyle eğitildiği bilinir. Birim hiyerarşiden ziyade proje odaklı, startup benzeri bir çalışma kültürüne sahiptir.

Birim 8200'ün en dikkat çekici özelliği, sivil teknoloji dünyası üzerindeki dolaylı etkisidir.

Birim 8200’ün en dikkat çekici özelliği, sivil teknoloji dünyası üzerindeki dolaylı etkisidir.

Birimden terhis olan askerler, edindikleri siber güvenlik ve veri işleme deneyimini sivil hayata taşıyarak küresel çapta devleşen birçok şirketin temelini atmışlardır.

  • Cyber-Güvenlik Devleri: Check Point, Palo Alto Networks ve Wix gibi milyar dolarlık şirketlerin kurucuları Birim 8200 kökenlidir.

  • Küresel Teknoloji Entegrasyonu: Microsoft, Intel ve Google gibi devler, bu birimin mezunlarının sunduğu teknik birikimden yararlanmak adına İsrail’de büyük Ar-Ge merkezleri kurmuştur.

  • Yatırım Döngüsü: Birimden mezun olanların kurduğu startuplar, genellikle yine eski 8200 üyelerinin yönettiği risk sermayesi (VC) fonları tarafından desteklenir. Bu durum, askeri ve sivil teknoloji arasında kapalı ve organik bir döngü yaratır.

Birim 8200 sivil alana taşıdığı "saldırgan siber kültür" ile tanınıyor.

Birim 8200 sivil alana taşıdığı "saldırgan siber kültür" ile tanınıyor.

Birimin faaliyetleri, teknolojik inovasyonun ötesinde, ağır insan hakları ihlalleri ve küresel güvenlik tehditleri barındıran 'dijital bir baskı aygıtı' olarak nitelendirilmektedir. 2014 yılında birimde görev yapmış 43 yedek askerin yayımladığı ifşaat mektubu, Birim 8200’ün Filistinli sivillerin cinsel yönelimlerinden finansal zorluklarına ve ailevi sorunlarına kadar en mahrem bilgilerini şantaj amacıyla topladığını ortaya koymuştur. Bu bilgiler, işgal altındaki bölgelerde 'işbirlikçi' devşirmek ve siyasi direnişi kırmak için sistematik birer silaha dönüştürülmektedir.

Öte yandan, birimden yetişen uzmanların sivil alana taşıdığı 'saldırgan siber kültür' NSO Group ve Candiru gibi şirketler aracılığıyla tüm dünyaya ihraç edilmiştir. Pegasus gibi casus yazılımların otoriter rejimler tarafından gazetecileri, aktivistleri ve siyasetçileri takip etmek, hatta ortadan kaldırmak için kullanılması, Birim 8200’ün küresel bir 'denetimsiz gözetleme endüstrisi' yarattığı eleştirilerini güçlendirmektedir. Birim, veriyi sadece korumak için değil, hedef kitleleri manipüle etmek ve dijital bir kuşatma ağı kurmak için bir güç unsuru olarak kullanmaktadır.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
